Тульских школьников возили на неисправных автобусах

Фото предоставлено пресс-службой правительства ТО.

Как следует из доклада Александра Камзолова, 6 из 254 школьных автобусов не вполне соответствуют требованиям технического регламента о безопасности.

23 декабря состоялось заседание координационного Совета при губернаторе Тульской области по вопросам организации взаимодействия органов исполнительной власти Тульской области и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.

Открывая совещание, губернатор Алексей Дюмин обратил внимание на некоторые изменения в составе Совета. В соответствии с указами президента России упраздняются Федеральная служба финансово-бюджетного надзора и Федеральная миграционная служба России. Руководители территориальных подразделений этих ведомств ранее входили в состав Совета. Также произошли изменения и в структуре органов исполнительной власти и подразделений аппарата правительства Тульской области.

На координационном Совете также рассмотрели вопросы безопасности детей при их перевозке школьными автобусами.

Глава региона напомнил о трагедии на трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск», в которой погибли дети и взрослые.

«Сохранение жизни и здоровья детей – дело особой важности. Поэтому необходимо разработать дополнительный комплекс мероприятий по профилактике детского травматизма на дорогах», – констатировал Алексей Дюмин.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Александр Камзолов в своем докладе отметил, что в период с 10 октября по 10 ноября 2016 года проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Школьный автобус», целью которого являлась проверка технического состояния автобусов, на которых возят учеников образовательных организаций, а также квалификации водителей, допущенных к управлению этими автобусами.



Александр Камзолов

По результатам мероприятия установлено, что общее количество «школьных» автобусов, осуществляющих систематическую перевозку детей в общеобразовательные учреждения, составляет 254 единицы. Все автобусы оборудованы системой диспетчерского контроля за движением транспортных средств посредством системы спутниковой навигации ГЛОНАСС.

Кроме того, большая часть школьных автобусов оборудована средствами контроля за соблюдением режима труда и отдыха водителей (тахографами).

Проверкой установлено, что 6 автобусов не вполне соответствуют требованиям технического регламента о безопасности.

Так, в автобусе, находящемся в пользовании муниципального образовательного учреждения «Говоренковская общеобразовательная школа» (Одоевский район), рабочее место водителя не оборудовано внутренней и наружной автомобильной громкоговорящей установкой; сиденья, предназначенные для детей, установлены с нарушением установленных требований.

Автобус, находящийся в пользовании муниципального образовательного учреждения «Куркинская среднеобразовательная школа», не оборудован устройством, препятствующим началу движения при открытых или не полностью закрытых служебных дверях.

Автобусы МКОУ «Гимназия №6», МКОУ «Епифанская СОШ», МКОУ «Табольская ООШ», МКОУ «Львовская СОШ» (Кимовский район) не оснащены устройством, обеспечивающим автоматическую подачу звукового сигнала при движении задним ходом, а также поручнями с обеих сторон в проходах служебных дверей, предназначенных для выхода детей.

По выявленным фактам в адрес руководителей общеобразовательных учреждений, в пользовании которых находятся транспортные средства, УГИБДД УМВД России по Тульской области направлены представления об устранении выявленных недостатков.

Заместитель начальника управления УГИБДД УМВД России по Тульской области Олег Лапин к основному докладу добавил, что из 6 автобусов, которые по результатам проверки не соответствовали требованиям, в настоящее время 4 автобуса эксплуатируются, а 2 будут списаны в ближайшее время.



Олег Лапин

В ходе совещания принято решение о проведении профилактических мероприятий «Школьный автобус» дважды в год – в январе-феврале и в июле-августе.

Губернатор Алексей Дюмин сообщил, что в период новогодних праздников 60 детей Тульской области посетят праздничные мероприятия в Москве, в том числе новогоднюю ёлку в Государственном Кремлевском Дворце. Доставку планируется осуществить автобусами, закрепленными за государственными образовательными организациями региона.

Алексей Дюмин поручил министру образования региона Оксане Осташко своевременно оформить и подать соответствующие документы в ГИБДД. Глава региона также обратился к начальнику УМВД России по Тульской области Сергею Галкину с просьбой обеспечить сопровождение автобусов по всему маршруту следования.

На заседании координационного Совета также обсудили вопросы взаимодействия правительства Тульской области и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в работе по легализации трудовых отношений и «серой» заработной платы.