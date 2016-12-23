В Туле появился виртуальный музей «Оружие героев»

Для тех, кто интересуется военной историей, редким оружием и реалистичными компьютерными играми, начал свою работу виртуальный музей «Оружие героев», о работе над которым уже писал Myslo в августе 2016 года. На сайте этого музея можно увидеть культовое оружие, которое выпускалось в России с XIV до середины ХХ века.

Редкие экспонаты впервые воссозданы в 3D по эксклюзивным материалам Тульского государственного музея оружия.

Винтовки и карабины, пулеметы и револьверы воссоздавались по реальным фотографиям, старинным чертежам и наставлениям-инструкциям по устройству оружия. Сотрудники Тульского музея работали вместе с digital-специалистами и экспертами по 3D-моделированию. Это помогло создать ресурс с исторически достоверными образцами.

«Проект «Оружие героев» - это пример того, как современные технологии могут расширить обычные возможности музея по представлению своей коллекции. Помимо веб-версии сайта для обладателей смартфонов мы подготовили специальное мобильное приложение «Оружие героев», которое в интерактивном режиме позволит ознакомиться с работами тульских мастеров-оружейников.

Надеюсь, что проект Тульского государственного музея оружия оценят наши виртуальные посетители и он займет достойное место среди виртуальных музеев, опубликованных на портале Культура.РФ»,- отметил советник Министра культуры Российской Федерации Вадим Ваньков.

В виртуальном музее «Оружие героев» представлено 10 редких экспонатов из фондов Тульского государственного музея оружия. Это первые модели в серии, наградное и именное оружие. Среди образцов - трехлинейная винтовка Мосина 1891 года с заводским номером №1, пехотная винтовка Бердана образца 1870 года, изготовленная в честь посещения членами императорской семьи Тульского оружейного завода, и раритетный экземпляр автомата Федорова образца 1915 года.

Виртуальный музей оружия позволяет получить уникальный опыт: рассмотреть мельчайшие детали каждого экспоната, познакомиться с устройством оружия и даже «пострелять» из самых ценных экземпляров. Посетители сайта смогут разобрать и собрать образцы вплоть до винтика, увидеть работу их механизмов в режиме рентгена и замедления времени и узнать интересные факты об экспонатах.

«Виртуальный музей «Оружие героев» - уникальный проект, направленный на популяризацию богатейшей коллекции Тульского музея оружия, истории оружейной Тулы и России, доблести и мастерства российских, тульских конструкторов и на сохранение памяти о героях, которые с этим оружием в руках самоотверженно защищали Отечество.

Уверена, что этот проект будет интересен не только специалистам, но и широкому кругу пользователей. Мы благодарны Министерству культуры Российской Федерации за воплощение в жизнь интересного, познавательного и достойного вашего внимания проекта», - сказала директор Тульского государственного музея оружия Надежда Ивановна Калугина.

Проект расскажет, в какую эпоху появился тот или иной образец и какое место он занимает в истории оружейного дела. Тем более, что у каждого экспоната есть своя увлекательная история.

Станковый пулемет Максима образца 1905 года уникален тем, что это первый серийный образец, изготовленный в России.

Ударно-кремневый карабин выпущен в память о том, что Тульский оружейный завод посетила в 1775 году Екатерина II. На верхней грани его ствола золотом нанесено: «Ея Императорское Величество в бытность на Тульскiх оружейных заводах благоволила на семъ ружье собственными своiми руками назначить».

Проект реализован при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и портала Культура.РФ.

Музей доступен по ссылкам:

Основной сайт, зеркало сайта, приложение «Оружие героев» для iOS,

приложение «Оружие героев» для Android.