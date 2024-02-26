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Памятник или просто старый дом? Непростой тест, в котором нужно угадать историческую ценность тульских зданий
Фото Алексея Пирязева, Дмитрия Дзюбина и Леонида Почекина

Памятник или просто старый дом? Непростой тест, в котором нужно угадать историческую ценность тульских зданий

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Посмотрите на фото и ответьте, памятник это или нет. 

 

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