В Туле прошли крупные Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Снежное сияние»

Фото предоставлено Центром художественной гимнастики «Династия».

В Туле прошли Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Снежное сияние». В турнире приняли участие спортсменки из таких регионов: Республики Дагестан, Ингушетия, Карелия, Татарстан; Воронежская, Курская, Московская, Орловская, Омская, Пензенская, Смоленская, Тамбовская, Тульская, Ульяновская области, Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург.

Результаты воспитанниц тульского Центра художественной гимнастики «Династия»:

Групповые упражнения:

1 место команда «Цефей» — 1 юношеский разряд. Состав команды: Ульяна Езжалкина, Афина Ларина, Екатерина Михальчук, Арина Петухова, Виктория Шамилова.

2 место команда «Антарес» — 1 разряд. Состав: Анна Дроздова, Виктория Краснова, Виктория Миляева, Виктория Мурзинова, Милана Рогожникова.

3 место команда «Эридан» — 2 разряд. Состав: Василиса Езжалкина, Таисия Загорцева, Дарья Климакова, Мария Серегина, Кира Тихомирова.

1 место — дуэт «Крейзи». Состав: Таисия Загорцева, Кира Тихомирова.

Индивидуальная программа:

1 место — Полина Маликова (2 юношеский разряд),

1 место — Виктория Фролова (1 юношеский разряд),

1 место — Мирослава Петухова (2 разряд),

1 место — Виктория Михеева (2 разряд, категория Б),

2 место — Анна Бредис (1 юношеский разряд),

2 место — Кира Тихомирова (2 разряд),

2 место — Виктория Краснова (2 разряд, категория Б),

3 место — Алиса Бобкова (3 юношеский разряд),

3 место — Диана Мойс (2 юношеский разряд),

3 место — Мария Скрипка (3 разряд).

Подготовили гимнасток тренеры Дина Сафонова, Милена Зайцева, Яна Денисова, Виктория Куприянова, Юлия Короткова. Хореографы: Светлана Галкина, Мария Филатова, Аделина Виноградова.

Успешно выступили и гимнастки спортшколы «Триумф». Дарья Юсупова заняла третье место в 1 разряде, группа Б. Мария Николаенко стала третьей — 2 разряд, группа А.

Дуэт «Секунда» — 1 место

Дуэт «Сияние» — 1 место

Дуэт «Элегия» — 2 место

Трио «Терция» — 1 место

Трио «Экспрессия» — 1 место

Трио «Домисольки» — 1 место



Фото: СШ «Триумф».

Подготовили гимнасток тренеры-преподаватели Наталия Комарова, Анастасия Астахова, Елизавета Стаценко, Галина Бетехтина.