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В Туле прошли крупные Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Снежное сияние»
Фото предоставлено Центром художественной гимнастики «Династия».

В Туле прошли крупные Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Снежное сияние»

Тульские спортсменки успешно выступили на турнире.

В Туле прошли Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Снежное сияние». В турнире приняли участие спортсменки из таких регионов: Республики Дагестан, Ингушетия, Карелия, Татарстан; Воронежская, Курская, Московская, Орловская, Омская, Пензенская, Смоленская, Тамбовская, Тульская, Ульяновская области, Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург.

Результаты воспитанниц тульского Центра художественной гимнастики «Династия»:

Групповые упражнения:

  • 1 место команда «Цефей» — 1 юношеский разряд. Состав команды: Ульяна Езжалкина, Афина Ларина, Екатерина Михальчук, Арина Петухова, Виктория Шамилова.
  • 2 место команда «Антарес» — 1 разряд. Состав: Анна Дроздова, Виктория Краснова, Виктория Миляева, Виктория Мурзинова, Милана Рогожникова.
  • 3 место команда «Эридан» — 2 разряд. Состав: Василиса Езжалкина, Таисия Загорцева, Дарья Климакова, Мария Серегина, Кира Тихомирова.
  • 1 место — дуэт «Крейзи». Состав: Таисия Загорцева, Кира Тихомирова.

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Индивидуальная программа:

  • 1 место — Полина Маликова (2 юношеский разряд),
  • 1 место — Виктория Фролова (1 юношеский разряд),
  • 1 место — Мирослава Петухова (2 разряд),
  • 1 место — Виктория Михеева (2 разряд, категория Б),
  • 2 место — Анна Бредис (1 юношеский разряд),
  • 2 место — Кира Тихомирова (2 разряд),
  • 2 место — Виктория Краснова (2 разряд, категория Б),
  • 3 место — Алиса Бобкова (3 юношеский разряд),
  • 3 место — Диана Мойс (2 юношеский разряд),
  • 3 место — Мария Скрипка (3 разряд).

Подготовили гимнасток тренеры Дина Сафонова, Милена Зайцева, Яна Денисова, Виктория Куприянова, Юлия Короткова. Хореографы: Светлана Галкина, Мария Филатова, Аделина Виноградова.

Успешно выступили и гимнастки спортшколы «Триумф». Дарья Юсупова заняла третье место в 1 разряде, группа Б. Мария Николаенко стала третьей — 2 разряд, группа А. 

  • Дуэт «Секунда» — 1 место
  • Дуэт «Сияние» — 1 место
  • Дуэт «Элегия» — 2 место
  • Трио «Терция» — 1 место
  • Трио «Экспрессия» — 1 место
  • Трио «Домисольки» — 1 место
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Фото: СШ «Триумф».

Подготовили гимнасток тренеры-преподаватели Наталия Комарова, Анастасия Астахова, Елизавета Стаценко, Галина Бетехтина.

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