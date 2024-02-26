В Тульской области 21 аукцион по капремонту домов прошёл с нарушениями

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Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФАС России.

Сотрудники антимонопольного ведомства выяснили, что заказчик работ, готовя аукционную документацию, с нарушениями оформил 21 договор на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

В частности, в этих документах были упомянуты недействующие нормативные правовые акты. В пресс-службе УФАС отметили, что этот факт свидетельствует о нарушении порядка подготовки аукционов.

Недостоверная информация вводила в заблуждение участников аукциона. Тульское УФАС России привлекло юридическое лицо к административной ответственности по ч. 10 ст. 7.32.4 КоАП РФ. Фонду капремонта было объявлено предупреждение.