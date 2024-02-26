  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области 21 аукцион по капремонту домов прошёл с нарушениями - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульской области 21 аукцион по капремонту домов прошёл с нарушениями
Фото из архива Myslo

В Тульской области 21 аукцион по капремонту домов прошёл с нарушениями

Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФАС России.

Сотрудники антимонопольного ведомства выяснили, что заказчик работ, готовя аукционную документацию, с нарушениями оформил 21 договор на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

В частности, в этих документах были упомянуты недействующие нормативные правовые акты. В пресс-службе УФАС отметили, что этот факт свидетельствует о нарушении порядка подготовки аукционов.

Недостоверная информация вводила в заблуждение участников аукциона. Тульское УФАС России привлекло юридическое лицо к административной ответственности по ч. 10 ст. 7.32.4 КоАП РФ. Фонду капремонта было объявлено предупреждение.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 19:08 0
Другие статьи по темам
Событие
Управление ФАС РоссииФонд капитального ремонтанарушение законодательствакапремонтаукцион
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В ближайшие сутки из-за непогоды на тульских дорогах осложнится обстановка
В ближайшие сутки из-за непогоды на тульских дорогах осложнится обстановка
Памятник или просто старый дом? Непростой тест, в котором нужно угадать историческую ценность тульских зданий
Памятник или просто старый дом? Непростой тест, в котором нужно угадать историческую ценность тульских зданий
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.