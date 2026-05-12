В понедельник, 11 мая, состоялся матч 33-го тура Лиги PARI, в котором тульский «Арсенал» на выезде встречался с «Енисеем». Игра прошла в напряженной борьбе и завершилась минимальной победой хозяев поля — 1:0.

Единственный гол был забит в середине первого тайма. Астемир Хашкулов уверенно реализовал пенальти, выведя красноярцев вперёд. Во втором тайме «Енисей» имел несколько хороших моментов, чтобы увеличить преимущество, однако тульская команда проявила характер и не позволила сопернику забить ещё.

Поражение не позволило «Арсеналу» улучшить своё положение: команда осталась на 12-й строчке турнирной таблицы, набрав 39 очков. «Енисей» же, благодаря этой победе, поднялся на 7-е место, имея в активе 49 баллов.