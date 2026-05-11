Она пройдет с 10.00 до 12.00 и будет посвящена вопросам использования земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территорий.

13 мая 2026 года филиал ППК «Роскадастр» по Тульской области организует телефонную горячую линию для граждан.

Напоминаем, что ЗОУИТ (земельные участки в границах зон с особыми условиями использования территорий) создаются для охраны окружающей среды, безопасной работы энергетических, транспортных и коммуникационных объектов, а также для сохранения объектов культурного наследия. Если участок попадает в такую зону, его эксплуатация сопряжена с рядом ограничений.

Разъяснения по этим и другим связанным темам даст начальник отдела ведения реестра границ Никита Абаджев. Контактный телефон: 8 (4872) 77-33-17, добавочный 0-2202.