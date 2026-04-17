Волейболистки «Тулицы» вышли в финал Кубка России

Матч состоялся в Санкт-Петербурге.

Тульские волейболистки во второй раз встретились с «Ленинградкой» в рамках полуфинала Кубка России. Игра состоялась в северной столице.

Несмотря на то, что первые две партии остались за «Ленинградкой», нашим девчонкам удалось переломить ситуацию и выиграть матч со счётом 2:3. Статистика игры выглядит так: 25:21, 25:18, 23:25, 25:17, 6:15.

Губернатор Дмитрий Миляев поздравил спортсменок с победой: «Наши волейболистки проявили невероятную стойкость и волю к победе. Финальный соперник определится совсем скоро. Но уже сейчас мы знаем – наши девушки готовы бороться за золото!»

сегодня, в 09:40 0
