Как в Туле будет ходить общественный транспорт на Радоницу

На период массового пассажиропотока 21 апреля на Радоницу запрещены остановка и стоянка всех видов транспортных средств с 00.00 до 17.00:

по Новомосковскому шоссе (нечетная сторона) в районе Центрального входа Смоленского кладбища — на участке от дома С5 по ул. Центральной, дер. Малевка до ул. Центральной;

по ул. Пржевальского в районе Смоленского кладбища (вход № 3).

Автомобилистов просят заранее планировать маршруты объезда и по возможности пользоваться общественным транспортом.

Для перевозки жителей к Смоленскому кладбищу количество автобусов на маршрутах будет увеличено. В общей сложности на линию выйдет 36 единиц техники.

Основные маршруты:

№ 13 — 5 автобусов.

№ 13А — 5 автобусов.

№ 1 — 9 автобусов.

№ 52В — 2 автобуса.

Дополнительные автобусы с других маршрутов: