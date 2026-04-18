  Как в Туле будет ходить общественный транспорт на Радоницу
Как в Туле будет ходить общественный транспорт на Радоницу

На некоторых участках вводят временные ограничения движения.

Фото Алексея Пирязева.

На период массового пассажиропотока 21 апреля на Радоницу запрещены остановка и стоянка всех видов транспортных средств с 00.00 до 17.00:

  • по Новомосковскому шоссе (нечетная сторона) в районе Центрального входа Смоленского кладбища — на участке от дома С5 по ул. Центральной, дер. Малевка до ул. Центральной;
  • по ул. Пржевальского в районе Смоленского кладбища (вход № 3).

Автомобилистов просят заранее планировать маршруты объезда и по возможности пользоваться общественным транспортом.

Для перевозки жителей к Смоленскому кладбищу количество автобусов на маршрутах будет увеличено. В общей сложности на линию выйдет 36 единиц техники.

Основные маршруты:

  • № 13 — 5 автобусов.
  • № 13А — 5 автобусов.
  • № 1 — 9 автобусов.
  • № 52В — 2 автобуса.

Дополнительные автобусы с других маршрутов:

  • № 52В — 1 автобус.
  • № 16 — 3 автобуса.
  • № 18 — 7 автобусов.
  • № 28 — 4 автобуса.

