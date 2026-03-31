В Алексине наградили победителей чемпионата России по хоккею-следж сезона 2025-2026 — «АКМ-следж»

Подготовили для вас фотографии с яркой церемонии!

Сегодня, 31 марта, в городе Алексин на базе РУТБ «Ока» состоялась церемония награждения победителей чемпионата России по хоккею-следж 2025-2026 «Высшая лига».

PAV-9630.jpg

Мероприятие прошло при поддержке Правительства Тульской области и при участии официального партнера Федерации — Группы Компаний «Полипласт», которая выступила генеральным спонсором чемпионата.

PAV-0581.jpg

В финальном этапе чемпионата приняли участие 8 лучших команд России. За титул чемпиона в решающих матчах боролись тульский «АКМ-следж» и «Югра».

Победителем всероссийских соревнований стала команда «АКМ-следж».

Тульский коллектив одержал три победы подряд над принципиальным соперником из Ханты-Мансийска в рамках чемпионата и завоевал титул двукратного чемпиона России. Победа «АКМ-следж» стала, без сомнения, грандиозным достижением для системы «Академия хоккея им. Б. П. Михайлова» и Тульской области в целом. 

PAV-0312.jpg

Бронзовые медали чемпионата достались команде «Звезда» из Санкт-Петербурга.

дюмин.jpg

Помощник Президента РФ, заместитель председателя Совета по развитию физической культуры и спорта Алексей Геннадьевич Дюмин поздравил команду «АКМ-следж»:

«Уважаемые игроки команды „АКМ-следж“! От всей души поздравляю вас со вторым золотом на чемпионате России по следж-хоккею!

Это была непростая, но уверенная победа над сильным противником — семикратным чемпионом страны. Вы продемонстрировали высокое мастерство, настоящий командный дух, умение выкладываться на полную.

Второй чемпионский титул подряд — это не просто большой успех, это уже показатель класса. Важно и дальше продолжать движение вперед.

Ваша игра и ваши достижения — отличный пример того, что никакие жизненные обстоятельства не могут помешать людям с железной силой воли добиваться высоких результатов.

Хочу поблагодарить всех, кто ковал эту победу. Губернатора Тульской области Дмитрия Вячеславовича Миляева, тренерский состав, руководство клуба, и отдельно Александра Зинуровича Шамсутдинова — за всестороннюю поддержку команды и большой вклад в развитие хоккея в регионах страны!

Желаю «АКМ-следж», всем командам большой семьи АКМ и их болельщикам — новых побед!».

В торжественной церемонии также приняли участие почётные гости: заместитель губернатора Тульской области Алексей Давлетшин, поздравивший команду от имени главы региона — Дмитрия Миляева, Президент Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Андрей Строкин, двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира Борис Петрович Михайлов, и, конечно, председатель совета директоров ГК «Полипласт» Александр Шамсутдинов.

PAV-0658.jpg

Александр Зинурович поблагодарил Алексея Дюмина за поддержку и поздравил «АКМ-следж» с заслуженной победой:

«Подтвердить статус чемпиона России сложнее, чем завоевать его впервые. И наши ребята из „АКМ-следж“ справились с этой задачей блестяще, во второй раз подняв трофей над головой, доказав, что упорство и труд непременно приводят к победе. Желаю команде здоровья, сил и всегда идти только вперед!».

PAV-0653.jpg

Борис Михайлов отметил мужество спортсменов и их вклад в развитие ледового спорта, пожелав дальнейших успехов:

«Вы мужественные люди с безграничными возможностями! Это очень сложный вид спорта, и вы делаете огромное доброе дело, выступая на чемпионате России и показывая отличный результат. Поздравляю с чемпионством и желаю еще больше побед».

Призеры чемпионата получили медали, а «АКМ-следж» — заветный кубок чемпионов! Также были отмечены лучшие игроки всего турнира:

  • Лучший вратарь — Роман Лавренко («АКМ-следж»)
  • Лучший защитник — Илья Волков («Югра»)
  • Лучший нападающий — Владимир Рычков («АКМ-следж»)
  • Самый ценный игрок — Кирилл Гаврилов («Звезда»)

PAV-0669.jpg

Капитан команды «АКМ-следж» Владимир Пызин отметил, что победа далась нелегко и от этого стала еще ценнее:

«Мы смогли защитить титул, что является блестящим достижением. Спасибо соперникам, которые навязали нам борьбу, продемонстрировав великолепный уровень. А еще отдельное спасибо нашим болельщикам и руководству. „АКМ“ — чемпион!».

сегодня, в 19:10
Другие статьи по темам
Дежурная часть
«Была уверена, что здесь безопасно»: тулячку пытались развести через МАХ от имени руководства «Точмаш»

сегодня

101

2725

19

Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 31 марта: до +16 градусов и без осадков

сегодня

147

2147

3

Жизнь Тулы и области
Миляев: «Мы с вами дожили до тех времен, когда все трубы сгнили»

сегодня

72

1767

-5

Жизнь Тулы и области
Минцифры Тульской области: при использовании VPN социально значимые сервисы могут быть недоступны

сегодня

52

421

0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Объединение ритуальных служб Тулы: «Наша работа начинается с вашего звонка»
Объединение ритуальных служб Тулы: «Наша работа начинается с вашего звонка»
На ул. Льва Толстого временно ограничат движение транспорта
На ул. Льва Толстого временно ограничат движение транспорта

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.