В Алексине наградили победителей чемпионата России по хоккею-следж сезона 2025-2026 — «АКМ-следж»

Подготовили для вас фотографии с яркой церемонии!

Сегодня, 31 марта, в городе Алексин на базе РУТБ «Ока» состоялась церемония награждения победителей чемпионата России по хоккею-следж 2025-2026 «Высшая лига».

Мероприятие прошло при поддержке Правительства Тульской области и при участии официального партнера Федерации — Группы Компаний «Полипласт», которая выступила генеральным спонсором чемпионата.

В финальном этапе чемпионата приняли участие 8 лучших команд России. За титул чемпиона в решающих матчах боролись тульский «АКМ-следж» и «Югра».

Победителем всероссийских соревнований стала команда «АКМ-следж».

Тульский коллектив одержал три победы подряд над принципиальным соперником из Ханты-Мансийска в рамках чемпионата и завоевал титул двукратного чемпиона России. Победа «АКМ-следж» стала, без сомнения, грандиозным достижением для системы «Академия хоккея им. Б. П. Михайлова» и Тульской области в целом.

Бронзовые медали чемпионата достались команде «Звезда» из Санкт-Петербурга.

Помощник Президента РФ, заместитель председателя Совета по развитию физической культуры и спорта Алексей Геннадьевич Дюмин поздравил команду «АКМ-следж»:

«Уважаемые игроки команды „АКМ-следж“! От всей души поздравляю вас со вторым золотом на чемпионате России по следж-хоккею!

Это была непростая, но уверенная победа над сильным противником — семикратным чемпионом страны. Вы продемонстрировали высокое мастерство, настоящий командный дух, умение выкладываться на полную.

Второй чемпионский титул подряд — это не просто большой успех, это уже показатель класса. Важно и дальше продолжать движение вперед.

Ваша игра и ваши достижения — отличный пример того, что никакие жизненные обстоятельства не могут помешать людям с железной силой воли добиваться высоких результатов.

Хочу поблагодарить всех, кто ковал эту победу. Губернатора Тульской области Дмитрия Вячеславовича Миляева, тренерский состав, руководство клуба, и отдельно Александра Зинуровича Шамсутдинова — за всестороннюю поддержку команды и большой вклад в развитие хоккея в регионах страны!

Желаю «АКМ-следж», всем командам большой семьи АКМ и их болельщикам — новых побед!».

В торжественной церемонии также приняли участие почётные гости: заместитель губернатора Тульской области Алексей Давлетшин, поздравивший команду от имени главы региона — Дмитрия Миляева, Президент Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Андрей Строкин, двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира Борис Петрович Михайлов, и, конечно, председатель совета директоров ГК «Полипласт» Александр Шамсутдинов.

Александр Зинурович поблагодарил Алексея Дюмина за поддержку и поздравил «АКМ-следж» с заслуженной победой:

«Подтвердить статус чемпиона России сложнее, чем завоевать его впервые. И наши ребята из „АКМ-следж“ справились с этой задачей блестяще, во второй раз подняв трофей над головой, доказав, что упорство и труд непременно приводят к победе. Желаю команде здоровья, сил и всегда идти только вперед!».

Борис Михайлов отметил мужество спортсменов и их вклад в развитие ледового спорта, пожелав дальнейших успехов:

«Вы мужественные люди с безграничными возможностями! Это очень сложный вид спорта, и вы делаете огромное доброе дело, выступая на чемпионате России и показывая отличный результат. Поздравляю с чемпионством и желаю еще больше побед».

Призеры чемпионата получили медали, а «АКМ-следж» — заветный кубок чемпионов! Также были отмечены лучшие игроки всего турнира:

Лучший вратарь — Роман Лавренко («АКМ-следж»)

Лучший защитник — Илья Волков («Югра»)

Лучший нападающий — Владимир Рычков («АКМ-следж»)

Самый ценный игрок — Кирилл Гаврилов («Звезда»)

Капитан команды «АКМ-следж» Владимир Пызин отметил, что победа далась нелегко и от этого стала еще ценнее:

«Мы смогли защитить титул, что является блестящим достижением. Спасибо соперникам, которые навязали нам борьбу, продемонстрировав великолепный уровень. А еще отдельное спасибо нашим болельщикам и руководству. „АКМ“ — чемпион!».