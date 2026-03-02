Тульские рукопашники привезли 6 медалей из Выборга

Фото администрации Тулы.

В них приняло участие более 600 спортсменов от 12 лет до 21 года из 30 регионов страны. Воспитанники тульской спортшколы «Металлург» показали следующие результаты:

1-е место — Евгений Гарбуз, 62 кг;

2-е место — Ярослав Лапин, 48 кг;

2-е место — Ангелина Симоник, 48 кг;

2-е место — Анна Качарава, 53 кг;

3-е место — Семен Галушко, 73 кг;

3-е место — Мария Галушко, 58 кг.

Также на соревнованиях с достойными результатами выступили спортсмены школы «Триумф»:

2 место – Ксения Азимова;

3 место – Григорий Зубенко.

Подготовили спортсменов тренеры Дмитрий Дагаев и Андрей Гарбуз.