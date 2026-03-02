Тульские рукопашники привезли 6 медалей из Выборга

В них приняло участие более 600 спортсменов от 12 лет до 21 года из 30 регионов страны. Воспитанники тульской спортшколы «Металлург» показали следующие результаты:
- 1-е место — Евгений Гарбуз, 62 кг;
- 2-е место — Ярослав Лапин, 48 кг;
- 2-е место — Ангелина Симоник, 48 кг;
- 2-е место — Анна Качарава, 53 кг;
- 3-е место — Семен Галушко, 73 кг;
- 3-е место — Мария Галушко, 58 кг.
Также на соревнованиях с достойными результатами выступили спортсмены школы «Триумф»:
- 2 место – Ксения Азимова;
- 3 место – Григорий Зубенко.
Подготовили спортсменов тренеры Дмитрий Дагаев и Андрей Гарбуз.