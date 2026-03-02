  1. Моя Слобода
Красноармейский проспект и ул. Коминтерна в Туле должны отремонтировать до 1 ноября

Об этом сообщил глава администрации города Илья Беспалов в ходе совещания по вопросам дорожного ремонта.

Фото администрации Тулы.

По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в областной столице в этом году планируют отремонтировать Красноармейский проспект, ул. Новомосковскую, Ф. Смирнова и Галкина. Улицу Ф. Смирнова расширят, а возле сквера «Встреча» заасфальтируют парковочное пространство.

Еще четыре объекта отремонтируют по муниципальной программе. Речь идёт об ул. Ряжской, Кабакова, Ликбеза и дороге с тротуаром от дороги Калуга — Михайлов — Рязань до д. Страхово. 

Комплексный ремонт запланирован на ул. Коминтерна. Там приведут в порядок трамвайные пути, ливневки, асфальт, тротуары и парковочные карманы. Директор Тулгорэлектротранса Алексей Марушкин рассказал, что трамвайные пути отремонтируют на ул. Михеева, на пр. Ленина (от ул. Н. Руднева до пос. Менделеевского) и на разворотном кольце на ул. М. Горького.

18 участков дорог заасфальтируют по программе «Народный бюджет»: в с. Обидимо, с. Высокое, в д. Сторожевое, д. Ямны, п. Плеханово и других. Запланирован ремонт 12 участков тротуаров длиной более 4 км. 

— Губернатор поставил задачу по выполнить комплексный ремонт ул. Коминтерна и Красноармейского проспекта до 1 ноября. Важно вовремя провести все аукционные процедуры, чтобы с началом строительного сезона подрядчики приступили к работам, — резюмировал Илья Беспалов. 

сегодня, в 09:00 0
