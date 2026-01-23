  1. Моя Слобода
Туляков приглашают на чемпионат по смешанному боевому единоборству

Турнир состоится 31 января в Новомосковске.

Туляков приглашают на чемпионат по смешанному боевому единоборству

31 января в новомосковском центре единоборств «Юнити» пройдёт чемпионат и первенство Тульской области по смешанному боевому единоборству (ММА). В соревнованиях примут участие спортсмены в возрастных категориях 16-17 и 18 лет и старше.

Турнир состоится по адресу: г. Новомосковск, ул. Куйбышева, 20-а. Начало в 11.00, вход свободный.

Данный турнир послужит отборочным этапом, определяющим участников сборной. Сформированная команда Тульской области будет представлять регион на чемпионатах и первенствах Центрального федерального округа, всероссийских состязаниях и других мероприятиях.

23 января, в 13:37 +1
Прочее
спорт единоборства Новомосковск
«Вместо новых маршрутов — пустые обещания!»: жителям Юго-Восточного микрорайона не хватает общественного транспорта
«Вместо новых маршрутов — пустые обещания!»: жителям Юго-Восточного микрорайона не хватает общественного транспорта
В Узловском районе парень на Audi снес 52-летнюю женщину на переходе
В Узловском районе парень на Audi снес 52-летнюю женщину на переходе

