Туляков приглашают на чемпионат по смешанному боевому единоборству

31 января в новомосковском центре единоборств «Юнити» пройдёт чемпионат и первенство Тульской области по смешанному боевому единоборству (ММА). В соревнованиях примут участие спортсмены в возрастных категориях 16-17 и 18 лет и старше.

Турнир состоится по адресу: г. Новомосковск, ул. Куйбышева, 20-а. Начало в 11.00, вход свободный.

Данный турнир послужит отборочным этапом, определяющим участников сборной. Сформированная команда Тульской области будет представлять регион на чемпионатах и первенствах Центрального федерального округа, всероссийских состязаниях и других мероприятиях.