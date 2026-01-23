В Узловском районе парень на Audi снес 52-летнюю женщину на переходе

С частью, обошлось без госпитализации.

Фото Госавтоинспекции Тульской области.

Авария случилась 22 января в 8.05 на 42-м километре автодороги Тула — Новомосковск в Узловском районе. 27-летний мужчина за рулем Audi A4 наехал на 52-летнюю женщину.

В результате ДТП пешеход получила травму, однако обошлось без госпитализации.