В Узловском районе парень на Audi снес 52-летнюю женщину на переходе

С частью, обошлось без госпитализации.

В Узловском районе парень на Audi снес 52-летнюю женщину на переходе
Фото Госавтоинспекции Тульской области.

Авария случилась 22 января в 8.05 на 42-м километре автодороги Тула — Новомосковск в Узловском районе. 27-летний мужчина за рулем Audi A4 наехал на 52-летнюю женщину. 

В результате ДТП пешеход получила травму, однако обошлось без госпитализации. 

23 января, в 13:19 −2
Место
Тульская область
Прочее
ДТП пешеход
