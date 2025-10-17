  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. На пр. Ленина торопливый водитель едва не устроил ДТП - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На пр. Ленина торопливый водитель едва не устроил ДТП

На пр. Ленина торопливый водитель едва не устроил ДТП

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Пользователь Myslo ВЛАДИМИРОВНА прислала в нашу традиционную рубрику «Накажи автохама» кадры, снятые в районе перекрестка пр. Ленина и ул. Мира в Туле. На записи видно, как водитель Kia создал потенциально аварийную ситуацию.

«Шустрик. Перестроение в средний ряд. Мог бы и в бок получить, но повезло», — прокомментировала автор видео.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
На ул. Советской встретили невозмутимого водителя
Дежурная часть
На ул. Советской встретили невозмутимого водителя
вчера, в 20:12, 19 1418 -1
На ул. Металлургов водитель непринужденно повернул на встречку
Дежурная часть
На ул. Металлургов водитель непринужденно повернул на встречку
вчера, в 17:37, 2 913 1
В Туле водитель обвинил игрока «Арсенала» в нарушении ПДД и грубости
Дежурная часть
В Туле водитель обвинил игрока «Арсенала» в нарушении ПДД и грубости
15 октября, в 20:10, 25 3247 4
В Туле водитель Mitsubishi Lancer «отличился» манерой вождения
Дежурная часть
В Туле водитель Mitsubishi Lancer «отличился» манерой вождения
15 октября, в 16:12, 10 1168 0

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 16:50 +2
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула
Погода в Туле 17 октября: небольшой дождь и до 11 градусов тепла
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 17 октября: небольшой дождь и до 11 градусов тепла
сегодня, в 07:00, 111 1847 4
Три путепровода, двухуровневая развязка и надземные переходы: озвучен проект реконструкции Калужского шоссе
Жизнь Тулы и области
Три путепровода, двухуровневая развязка и надземные переходы: озвучен проект реконструкции Калужского шоссе
сегодня, в 13:37, 37 1682 2
Арт-объект «Балалох» и площадка для бачаты: что предлагают сделать на Пролетарской набережной
Жизнь Тулы и области
Арт-объект «Балалох» и площадка для бачаты: что предлагают сделать на Пролетарской набережной
вчера, в 16:56, 69 2634 -5
Туляк купил в Москве квартиру за 34,6 млн рублей и остался недоволен её отделкой
Жизнь Тулы и области
Туляк купил в Москве квартиру за 34,6 млн рублей и остался недоволен её отделкой
сегодня, в 08:00, 28 2362 4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тула примет чемпионат России по хоккею на роликах среди мужчин
Тула примет чемпионат России по хоккею на роликах среди мужчин
Тульские полицейские помогли накрыть синдикат телефонных мошенников
Тульские полицейские помогли накрыть синдикат телефонных мошенников
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.