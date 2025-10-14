Фото УГИБДД по Тульской области.

Днем 14 октября в дежурную часть тульской Госавтоинспекции поступил звонок от водителя автобуса, следовавшего по маршруту Ставрополь — Москва. Он рассказал, что транспортное средство сломалось на 232-м километре автодороги М-4 «Дон», и попросил помощи.

На место был направлен экипаж ДПС. Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, инспекторы прибыли на место уже через три минуты.

В салоне, кроме водителя, находился 51 пассажир.

Выяснилось, что причиной поломки стала неисправность бензонасоса. На месте починить его было невозможно.

— Полицейские незамедлительно организовали отправку пассажиров до пункта назначения попутными автобусами. Для эвакуации неисправного транспортного средства был вызван тягач техпомощи, — рассказали в УГИБДД.