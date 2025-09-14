Универмаг тульских брендов отметил год работы

Фото из телеграм-канала Дмитрия Миляева.

Универмаг тульских брендов отмечает год работы. За это время он стал точкой притяжений не только жителей города, но и туристов. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Дмитрий Миляев.

— Универмаг тульских брендов — уникальная практика развития креативных индустрий региона. Здесь свою продукцию представляют участники проекта «Сделано в Тульской области».

На сегодня он объединяет уже 285 производителей с самых разных отраслей — от традиционных промыслов и легкой промышленности до современных креативных направлений.

За год Универмаг стал важным элементом инфраструктуры поддержки предпринимательства региона, объединяя коммерческую деятельность с культурным и социальным развитием, — отметил глава региона.

Свою продукцию здесь выставляют около 50 региональных поставщиков. За год реализовано свыше 27,5 тысячи единиц продукции. Более 20 тысяч человек посетили это уникальное пространство.