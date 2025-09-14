  1. Моя Слобода
Универмаг тульских брендов отметил год работы
Фото из телеграм-канала Дмитрия Миляева.

Универмаг тульских брендов отметил год работы

За это время было реализовано свыше 27,5 тысячи единиц продукции.

Универмаг тульских брендов отмечает год работы. За это время он стал точкой притяжений не только жителей города, но и туристов. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Дмитрий Миляев.

— Универмаг тульских брендов — уникальная практика развития креативных индустрий региона. Здесь свою продукцию представляют участники проекта «Сделано в Тульской области». 

На сегодня он объединяет уже 285 производителей с самых разных отраслей — от традиционных промыслов и легкой промышленности до современных креативных направлений. 

За год Универмаг стал важным элементом инфраструктуры поддержки предпринимательства региона, объединяя коммерческую деятельность с культурным и социальным развитием, — отметил глава региона.

Свою продукцию здесь выставляют около 50 региональных поставщиков. За год реализовано свыше 27,5 тысячи единиц продукции. Более 20 тысяч человек посетили это уникальное пространство.

вчера, в 19:25 0
