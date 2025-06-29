В Белоусовском парке прошел этап фестиваля паркового волейбола

В Центральном парке Тулы прошел I этап фестиваля паркового волейбола. В состязаниях по классическому волейболу приняли участие 19 команд. Об этом сообщает минспорта Тульской области.
Результаты:
- EVRAZ MIX.
- «Адреналин».
- «Новички».
В соревнованиях по пляжному волейболу среди мужских команд приняли участие 15 пар. Результаты:
- Воронков/Попельский.
- Ахманов/Святцев.
- Щадилов/ Горлопанов.
Среди 12 женских команд в состязаниях по пляжному волейболу призовые места распределились следующим образом:
- Корбасова/Ожерелье.
- Курочкина/Гольцева.
- Рощина/Шевцова.
Второй этап соревнований состоится 19 июля.