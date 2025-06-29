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В Белоусовском парке прошел этап фестиваля паркового волейбола
Фото минспорта Тульской области.

В Белоусовском парке прошел этап фестиваля паркового волейбола

Соревновались в классическом волейболе и пляжном.

В Центральном парке Тулы прошел I этап фестиваля паркового волейбола. В состязаниях по классическому волейболу приняли участие 19 команд. Об этом сообщает минспорта Тульской области.

Результаты:

  1. EVRAZ MIX.
  2. «Адреналин».
  3. «Новички».

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В соревнованиях по пляжному волейболу среди мужских команд приняли участие 15 пар. Результаты:

  1. Воронков/Попельский.
  2. Ахманов/Святцев.
  3. Щадилов/ Горлопанов.

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Среди 12 женских команд в состязаниях по пляжному волейболу призовые места распределились следующим образом:

  1. Корбасова/Ожерелье.
  2. Курочкина/Гольцева.
  3. Рощина/Шевцова.

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Второй этап соревнований состоится 19 июля.

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