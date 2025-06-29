В Белоусовском парке прошел этап фестиваля паркового волейбола

Фото минспорта Тульской области.

Соревновались в классическом волейболе и пляжном.

В Центральном парке Тулы прошел I этап фестиваля паркового волейбола. В состязаниях по классическому волейболу приняли участие 19 команд. Об этом сообщает минспорта Тульской области.

Результаты:

EVRAZ MIX. «Адреналин». «Новички».

В соревнованиях по пляжному волейболу среди мужских команд приняли участие 15 пар. Результаты:

Воронков/Попельский. Ахманов/Святцев. Щадилов/ Горлопанов.

Среди 12 женских команд в состязаниях по пляжному волейболу призовые места распределились следующим образом:

Корбасова/Ожерелье. Курочкина/Гольцева. Рощина/Шевцова.

Второй этап соревнований состоится 19 июля.