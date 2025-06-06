В тренерском штабе волейбольной «Тулицы» произошли изменения

Фото Дмитрия Дзюбина.

Об этом рассказали в клубной пресс-службе.

ВК «Тулица» представила обновленный тренерский штаб на сезон 2025/2026. Так, главным тренером по-прежнему будет Алексей Лазневой. Тренером по физической подготовке осталась Жудитт-Флорес Яловая. Михаил Конорев продолжит работу тренером-статистиком.



Фото пресс-службы ВК «Тулица».

Волейбольный клуб объявил о смене старшего тренера. Им, вместо Анастасии Тереховой, стал Евгений Васильчук. Он родился в Белоруссии. Карьера в клубах: «Минчанка» и «Строитель» (оба из Минска),

«Марко-ВГТУ», Витебск и «Зенит», Санкт-Петербург. Работал в мужской и женской сборных Белоруссии.

Отметим, что Анастасия Терехова останется в клубе в качестве тренера.