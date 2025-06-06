  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле осудят пособницу ипотечных мошенников - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле осудят пособницу ипотечных мошенников
Фото Алексея Пирязева

В Туле осудят пособницу ипотечных мошенников

Подельники женщины скрылись за рубежом.

В понедельник, 9 июня, в Советском районном суде Тулы продолжат рассмотрение уголовного дела пособницы ипотечных мошенников.

Женщину обвиняют в изготовлении копии трудовой книжки одному из подельников. Аферистка указала в ней ложные сведения, которые помогли мужчине получить ипотечный кредит.

Мошенник с поддельной трудовой заключил с «Газпромбанком» договор 26 октября 2023 года. Собственник имущества находился в сговоре с аферистами. Полученные от банка деньги в размере 2 331 700 рублей он разделил с покупателем, после чего оба выехали из России. Женщина, подделавшая трудовую, получила от мужчин 50 тысяч.

Заседание, в ходе которого планируется продолжить исследование доказательств стороны обвинения, начнется в 12.00.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 20:12 0
Другие статьи по темам
Событие
судипотекамошенники

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В тренерском штабе волейбольной «Тулицы» произошли изменения
В тренерском штабе волейбольной «Тулицы» произошли изменения
На ул. Ложевой водитель кроссовера устроил опасные «шашки»
На ул. Ложевой водитель кроссовера устроил опасные «шашки»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.