В Туле осудят пособницу ипотечных мошенников

Фото Алексея Пирязева

В понедельник, 9 июня, в Советском районном суде Тулы продолжат рассмотрение уголовного дела пособницы ипотечных мошенников.

Женщину обвиняют в изготовлении копии трудовой книжки одному из подельников. Аферистка указала в ней ложные сведения, которые помогли мужчине получить ипотечный кредит.

Мошенник с поддельной трудовой заключил с «Газпромбанком» договор 26 октября 2023 года. Собственник имущества находился в сговоре с аферистами. Полученные от банка деньги в размере 2 331 700 рублей он разделил с покупателем, после чего оба выехали из России. Женщина, подделавшая трудовую, получила от мужчин 50 тысяч.

Заседание, в ходе которого планируется продолжить исследование доказательств стороны обвинения, начнется в 12.00.