Дмитрий Миляев принял участие в открытии фестиваля лыжероллерных дисциплин

Мероприятие проходит на территории лыжероллерного центра «Веденино». В нем принимают участие более 300 человек.

Спортсменов приветствовал губернатор Дмитрий Миляев.

Он поздравил участников с 80-й годовщиной Великой Победы и пожелал им хорошего старта и побед.

«Когда на соревнованиях вверх поднимается флаг Российской Федерации и звучит гимн, мурашки бегут по телу, и чувство гордости охватывает за нашу Родину. Спорт всегда был в России силен. Мы с вами сегодня проводим первый открытый фестиваль лыжероллерных дисциплин. Очень здорово, что этот праздник спорта сегодня собирает людей самых разных поколений, начиная от малышей и заканчивая людьми постарше, тех, кто по-настоящему любит спорт. Наш с вами сегодняшний фестиваль — это не просто праздник спорта, это праздник патриотизма и любви к родине», — отметил Дмитрий Миляев.

На открытии фестиваля спортсменов также приветствовала легенда лыжного спорта, президент Федерации лыжных гонок, заслуженный мастер спорта, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе. Она пожелала участникам новых рекордов и достижений.

А накануне соревнований в тульском областном центре молодежи Елена Вяльбе провела теплую встречу со спортсменами Тульской области в рамках показа кинокартины «Белый снег», посвященной её выдающимся достижениям.

Еще одним почетным гостем фестиваля стал генерал-майор медицинской службы, член региональной общественной организации «Федерация тенниса Курской области» Геннадий Дюмин.