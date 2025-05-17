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  4. Погода 18 мая: в Туле дождливо и до +23°С - Новости Тулы и области - MySlo.ru
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Погода 18 мая: в Туле дождливо и до +23°С

Погода 18 мая: в Туле дождливо и до +23°С

Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст.

Днем облачно с прояснениями, местами небольшой дождь (по данным Гидрометцентра России 0,6 мм).

Ветер юго-восточный и восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10°С, днем +18…+23°С. Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст.

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