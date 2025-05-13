Тульские каратистки завоевали золото и серебро на первенстве России

Фото Артема Чумака.

Виктория Новикова и Ольга Максакова, спортсменки тульского клуба «Чемпион», выступили в весовой категории до 45 килограммов. На пути к победе они сразились со спортсменками из Брянской, Челябинской, Липецкой, Ярославской областей, Краснодарского края и Санкт-Петербурга.

Одержав уверенные победы во всех боях, девочки встретились в финальном поединке. Там сильнее оказалась Виктория, завоевав золотую медаль. Ольге досталось серебро.



Виктория (слева) и Ольга (справа).

Виктория Новикова:

— Я начала заниматься карате в три с половиной года. В детском саду меня обижал мальчик, поэтому чтобы я могла постоять за себя, родители отдали нас с сестрой на тренировки. Мне очень понравилось, так что спустя некоторое время я начала выступать на соревнованиях и показывать хорошие результаты.

В начале марта в Воронеже состоялось первенство ЦФО. Там я заняла первое место, пройдя отбор на первенство России.

На первенство страны по всестилевому карате я поехала в первый раз, поэтому волновалась. Первый бой получился очень непростым, но одержав в нем победу, я почувствовала уверенность в себе и поняла, что могу справиться со всем! Так оно в итоге и получилось — мне удалось завоевать золотую медаль!

Ольга Максакова:

— Я начала заниматься карате в четыре года. Сначала для общего физического развития, но уже через полгода я стала участвовать в соревнованиях и получать свои первые награды.

Для участия в первенстве России спортсмены проходят серьезный отбор. Свое право выступить на этих соревнованиях я заслужила еще в ноябре, когда стала второй на первенстве мира. Если ты берешь там медаль, то на следующее первенство тебя допускают без отбора.

Чтобы не терять тонус, в течение последних шести месяцев я участвовала в различных рейтинговых всероссийских соревнованиях. Там я стабильно показывала высокие результаты, поэтому уверена, что на первенство страны я все равно бы отобралась.

В Орел приехали сильнейшие спортсмены России. Я была рада встретиться с давними знакомыми, но многих спортсменок я не знала. Конечно, я волновалась, ведь на соревнованиях такого уровня слабых соперников не бывает. Но мы очень хотели доказать, что Тула лучше всех, и мы это сделали!

В планах у спортсменок участие в первенстве мира, которое состоится в Новочебоксарске в ноябре этого года.