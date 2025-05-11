В ближайшие двое суток в Тульской области ожидаются ночные заморозки

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По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ночные и утренние часы 12 и 13 мая в Тульской области ожидаются заморозки до -2 градусов.

ГУ МЧС России по Тульской области напоминает правила безопасной эксплуатации отопительных электробытовых приборов:

Монтаж и ремонт электропроводки и электроприборов производите только с помощью квалифицированных специалистов.

Электрические приборы устанавливайте и размещайте их подальше от мебели, ковров, штор и других сгораемых материалов.

В случае искрения или короткого замыкания электропроводки или электроприборов немедленно отключите их.

Не применяйте для обогрева помещений самодельные или неисправные электрообогреватели.

Памятка по правилам эксплуатации печного отопления:

Перед началом эксплуатации печи и дымоходы должны быть тщательно проверены, очищены от сажи и отремонтированы.

Вблизи печей имейте прибитый металлический лист, который должен быть свободным от дров и других горючих материалов.

Не применяйте легковоспламеняющиеся и горючие жидкости для розжига печи.