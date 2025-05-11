В ближайшие двое суток в Тульской области ожидаются ночные заморозки

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ночные и утренние часы 12 и 13 мая в Тульской области ожидаются заморозки до -2 градусов.
ГУ МЧС России по Тульской области напоминает правила безопасной эксплуатации отопительных электробытовых приборов:
- Монтаж и ремонт электропроводки и электроприборов производите только с помощью квалифицированных специалистов.
- Электрические приборы устанавливайте и размещайте их подальше от мебели, ковров, штор и других сгораемых материалов.
- В случае искрения или короткого замыкания электропроводки или электроприборов немедленно отключите их.
- Не применяйте для обогрева помещений самодельные или неисправные электрообогреватели.
Памятка по правилам эксплуатации печного отопления:
- Перед началом эксплуатации печи и дымоходы должны быть тщательно проверены, очищены от сажи и отремонтированы.
- Вблизи печей имейте прибитый металлический лист, который должен быть свободным от дров и других горючих материалов.
- Не применяйте легковоспламеняющиеся и горючие жидкости для розжига печи.
О чрезвычайных ситуациях и происшествиях немедленно сообщайте в Единую службу спасения по телефонам 01 и 112.