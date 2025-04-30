Туляк с ножом угрожал покупателям в супермаркете на Красноармейском проспекте

Фото: пресс-службы Управления Росгвардии по Тульской области.

Сотрудникам Росгвардии поступило сообщение, что в супермаркете на Красноармейском проспекте в Туле неизвестный мужчина угрожает ножом гражданам.

Прибывшим на место происшествия росгвардейцам работник магазина пояснил, что дебошир размахивал ножом в торговом зале, после чего скрылся.

Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области, 50-летнего подозреваемого задержали на ул. Дмитрия Ульянова. При себе у него обнаружили нож.

Для дальнейшего разбирательства гражданина передали сотрудникам полиции.

