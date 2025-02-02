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В Туле состоялись Всероссийские соревнования по карате
Фото пресс-службы правительства Тульской области

В Туле состоялись Всероссийские соревнования по карате

За победу боролись порядка 500 спортсменов.

1 февраля на базе МСК «Тулица» стартовали Всероссийские соревнования по фудокан карате и межрегиональный турнир по всестилевому карате «Кубок Императорского завода».

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За победу боролись порядка 500 спортсменов разных возрастных категорий из 12 регионов России, в том числе из Республики Татарстан, Башкортостана и Удмуртии. Самые младшие из них выступали в категории до 5 лет, самые старшие – 35+.

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Победителей и призеров наградили медалями, кубками и памятными призами сегодня, 2 февраля, в день завершения соревнований.

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вчера, в 19:05 +2
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