В Туле состоялись Всероссийские соревнования по карате

Фото пресс-службы правительства Тульской области

1 февраля на базе МСК «Тулица» стартовали Всероссийские соревнования по фудокан карате и межрегиональный турнир по всестилевому карате «Кубок Императорского завода».

За победу боролись порядка 500 спортсменов разных возрастных категорий из 12 регионов России, в том числе из Республики Татарстан, Башкортостана и Удмуртии. Самые младшие из них выступали в категории до 5 лет, самые старшие – 35+.

Победителей и призеров наградили медалями, кубками и памятными призами сегодня, 2 февраля, в день завершения соревнований.