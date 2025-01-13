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Тульский лыжник завоевал две медали на Российско-Китайских молодежных зимних играх
Фото с сайта минспорта Тульской области.

Тульский лыжник завоевал две медали на Российско-Китайских молодежных зимних играх

Соревнования проходят с 8 по 14 января в Южно-Сахалинске.

Спортсмены выявляют сильнейших в прыжках на лыжах с трамплина, лыжном двоеборье, сноуборде, фристайле, горнолыжном спорте, кёрлинге, шорт-треке, фигурном катании и лыжных гонках.

11 января в лыжегоночной «Эстафете дружбы» среди юниоров 4×5 км победу одержал тульский лыжник Павел Козадаев вместе с Андреем Сахаровым, Саилике Саймухаэр, Чэн Тяньцзы. Результат команды — 57.23,4.

13 января в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем наш спортсмен завоевал бронзовую медаль.

Тренируется Павел Козадаев под руководством Александра Богачева и Юрия Шиманова.

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вчера, в 22:31 +2
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