Тульский лыжник завоевал две медали на Российско-Китайских молодежных зимних играх

Фото с сайта минспорта Тульской области.

Соревнования проходят с 8 по 14 января в Южно-Сахалинске.

Спортсмены выявляют сильнейших в прыжках на лыжах с трамплина, лыжном двоеборье, сноуборде, фристайле, горнолыжном спорте, кёрлинге, шорт-треке, фигурном катании и лыжных гонках.

11 января в лыжегоночной «Эстафете дружбы» среди юниоров 4×5 км победу одержал тульский лыжник Павел Козадаев вместе с Андреем Сахаровым, Саилике Саймухаэр, Чэн Тяньцзы. Результат команды — 57.23,4.

13 января в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем наш спортсмен завоевал бронзовую медаль.

Тренируется Павел Козадаев под руководством Александра Богачева и Юрия Шиманова.