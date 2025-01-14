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Дмитрий Миляев сообщил о массированной атаке украинских беспилотников на Тульскую область

Дмитрий Миляев сообщил о массированной атаке украинских беспилотников на Тульскую область

Пострадавших нет, информация о повреждениях уточняется.

Сегодня ночью Тульская область подвергается массированной атаке украинских беспилотников. Об этом губернатор сообщил в своем телеграм-канале. Работают дежурные средства ПВО Минобороны РФ. По предварительной информации, воздушные цели поражены. Ситуация находится на контроле.

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