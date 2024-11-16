Всероссийский День самбо отметили в Туле

16 ноября в спортивной школе олимпийского резерва «Юность» прошел турнир, посвященный Всероссийскому Дню самбо.

В соревнованиях приняли участие 120 самбистов из муниципалитетов Тульской области.

Первый заместитель Губернатора - председатель Правительства Тульской области Михаил Пантелеев поздравил гостей и спортсменов с 86-летием единоборства самбо.

«При поддержке Губернатора Дмитрия Вячеславовича Миляева в регионе активно развивается массовый спорт и спорт высших достижений, о чем свидетельствуют победы тульских спортсменов на соревнованиях самого высокого уровня», — сказал Михаил Пантелеев.

Также участников мероприятия приветствовал министр спорта Тульской области Михаил Трунов.

«Самбо – это олицетворение отечественного спорта, особая система ценностей. Самбистов отличает стойкий характер и уважение к сопернику. Удачи на ковре и за его пределами!», - сказал Михаил Трунов.

Министр вручил знаки и удостоверения к званию «Мастер спорта России» спортсменам, показавшим лучший результат в 2024 году.

Самбо в Тульской области занимаются более 2000 человек в 11 муниципальных образованиях. Для спортсменов созданы все условия в 18 организациях.