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Всероссийский День самбо отметили в Туле

Всероссийский День самбо отметили в Туле

Праздничные мероприятия прошли в школе олимпийского резерва «Юность».

16 ноября в спортивной школе олимпийского резерва «Юность» прошел турнир, посвященный Всероссийскому Дню самбо.

В соревнованиях приняли участие 120 самбистов из муниципалитетов Тульской области.

Первый заместитель Губернатора  -  председатель Правительства Тульской области Михаил Пантелеев поздравил гостей и спортсменов с 86-летием единоборства самбо.

«При поддержке Губернатора Дмитрия Вячеславовича Миляева в регионе активно развивается массовый спорт и спорт высших достижений, о чем свидетельствуют победы тульских спортсменов на соревнованиях самого высокого уровня», — сказал Михаил Пантелеев. 

Также участников мероприятия приветствовал министр спорта Тульской области Михаил Трунов.

«Самбо  – это олицетворение отечественного спорта, особая система ценностей. Самбистов отличает стойкий характер и уважение к сопернику. Удачи на ковре и за его пределами!», - сказал Михаил Трунов.

Министр вручил знаки и удостоверения к званию «Мастер спорта России» спортсменам, показавшим лучший результат в 2024 году.

Самбо в Тульской области занимаются более 2000 человек в 11 муниципальных образованиях. Для спортсменов созданы все условия в 18 организациях.

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сегодня, в 19:17 +1
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