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В Тульской области в десятый раз проходит «Географический диктант»

В Тульской области в десятый раз проходит «Географический диктант»

Жители 18 стран мира направили на конкурс почти 1300 заданий и головоломок о географии.

16 ноября в Тульской области стартовал «Географический диктант». Акция инициирована Президентом России, Председателем Попечительского Совета Русского географического общества Владимиром Путиным.

В 2024 году мероприятие впервые проходит в течение двух дней – 16 и 17 ноября. Диктант посвящен Году семьи – семейным традициям и ценностям, связи поколений. Участвовать в Диктанте могут все желающие.

В этом году задания впервые на 90 % состоят из вопросов, которые поступили в рамках конкурса «Напиши свой вопрос для Географического диктанта».

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В тульском ЦО 20 была открыта очная площадка «Географического диктанта». Ее модератором стала председатель Тульского отделения Российской Ассоциации учителей географии, руководитель Городского профессионального сообщества учителей географии г. Тулы, заместитель председателя Тульского отделения РГО, Заслуженный учитель России, заместитель директора и учитель географии центра Лариса Пацукова.

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Министр образования Тульской области Оксана Осташко приветствовала участников мероприятия.

- Участие в «Географическом диктанте» помогает не только проверить свои знания, но и в очередной раз почувствовать гордость за свою Родину, – отметила Оксана Осташко.

Министр образования поблагодарила педагогический коллектив за развитие географического направления в школе и пообщалась с членами школьного географического клуба «Глобус». 

Результаты диктанта будут доступны с 12 декабря на сайте dictant.rgo.ru.

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сегодня, в 18:05 0
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