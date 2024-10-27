Ничейные короли. «Арсенал» упустил победу с «Шинником»

Фото Алексея Пирязева

Домашнего футбола в этом году осталось – кот наплакал. Одна игра в ноябре, и вот под занавес октября поединок с «Шинником», который получился, может, и не выдающимся, но запоминающимся. Все же юбилейная, десятая ничья в чемпионате и рекордных шесть ничьих подряд.

«Арсенал» – «Шинник» – 1:1 (1:0).

Голы: Турищев (32) – 1:0, Попов (88, в свои ворота) – 1:1.

«Арсенал»: Левашов, Бердников, Волков (Печенкин, 50), Семенчук, Попов, Кайнов, Цараев (Шевченко, 75), Лёвин, Ткачёв (Гелоян, 46), Липовой (Жилкин, 75), Турищев (Одейинка, 84).

Предупреждены: Волков – Загре, Косогоров.

Судья – Максим Перезва (Раменское).

26 октября. Тула. Центральный стадион.

«Нужно использовать те моменты, которые создаем. И уметь играть по счету, а пока играем только в догонялки».

Угадайте с одной попытки, кто из тренеров после матча «Арсенал» – «Шинник» произнес эту, в общем-то банальную истину. Думаете, угадали? Как бы не так. Это сказал Дмитрий Черышев – главный тренер «Шинника». У каждой медали две стороны.

А теперь о приятном.

Александр Сторожук, в общем-то, тоже может присоединиться к словам своего коллеги. И это действительно позитивные перемены. Поскольку в домашних матчах с командами калибра нынешнего «Шинника», который третий от конца турнирной таблицы, голевых моментов у тульской команды – по пальцам одной руки в каждом из них можно пересчитать. А иногда пальцы можно было сформировать в фигу (с маленькой буквы), и это тоже наглядно описывало созидательный процесс у чужих ворот. Поэтому 0:0 с «Аланией», которая на тот момент барахталась где-то внизу, 0:0 с «Уфой», 0:0 в Тюмени.

Зато в последних двух матчах, что в Песчанокопском, что сейчас с «Шинником» моменты есть. С «Чайкой» их было даже больше, с Ярославлем поменьше, но для победы вполне могло хватить, И это те моменты, о которых с начала сезона говорит Александр Сторожук – не в результате случайных отскоков, чьих-то ошибок, а итог командных действий, терпения гнуть свою линию.

Воспользуемся рассуждениями главного тренера.

«Нужна реализация. Турищев сейчас в хорошей форме, но один на поле не воин. Надо, чтобы от каждого игрока исходили угрозы чужим воротам, при этом стабильно, а не один матч из трех. Уверенность нужно получать с тренировок. Хотя на тренировках, на предыгровой разминке и бьют, и забивают».

Болельщики сейчас, конечно, негодуют после дурацкого пропущенного гола, из-за которого все закончилось десятой, юбилейной ничьей. Но вообще сегодняшний, практически уже ноябрьский «Арсенал» отдаленно похож на прошлогодний, только чуть более ранний. Тоже ведь тогда долго не получалось, где-то совсем была катастрофа, а потом, бах-бах, появилась та самая сторожуковская командная химия. Да и Окоронкво очень вовремя начал забивать. Может ноябрь не самый удобный месяц, чтобы наконец разбежаться, но как есть. Потому что, будем честны, по началу сезона в некоторых матчах «Арсеналу» скорее сильно фартило. Но количество проделанной за это время работы, страсть биться до конца рано или поздно должны перейти в качество.

Давайте пошаманим и поводим вилами по воде. Наверное, это пойдет с того момента, когда начнет попадать по воротам Максим Кайнов. А то как сбился у него прицел еще на переходных матчах с Нижним, так до сих пор не вернется на место. С «Шинником» ведь Максим мог принести команде суперволевую победу, когда на последней, уже компенсированной минуте подстроился под навес с фланга Гелояна и головой отправлял мяч в недосягаемый для вратаря гостей угол. Но мяч дежурно потрепал ветерком в полете штангу с внешней стороны. Эта наша теория вполне вписывается в рассуждения о том, что угроза чужим воротам должна исходить от всех игроков, а не только одного Турищева, который в последних трех матчах наколотил уже четыре гола.

Пропущенный гол, что сказать, конечно возник практически на ровном месте. Навес и навес.

Левашов вышел, но до мяча уже с трудом дотягивался, и неудачно киксанул его в своего же игрока, а от него отлетело в ворота. Занавес.

Футболисты на поле тут же бросились к судье доказывать, что было нападение на вратаря. О том же после матча, видимо, говорил судьям и Александр Сторожук, потому что и на послематчевой пресс-конференции он достаточно эмоционально отреагировал на предложение оценить случившийся эпизод.

– Мы считаем, что там было нарушение. Левашов во вратарской площадке, на него налетают игроки, хотя его вообще нельзя трогать. Это нападение на вратаря. Не хочется затрагивать тему судейства, но нам такие голы отменяют. С офсайда двухметрового забивают, который легче увидеть, чем не увидеть. Потом пишем жалобы, ошибки признают, но нам от этого не легче.

Показалось, кстати, что судья зафиксировал взятие ворот через паузу, прокручивая какое-то время случившееся в голове. Но потом решил не в нашу пользу. Момент действительно на тоненького. Если прокрутить его в повторе, все-таки можно рассмотреть, что Михаил Левашов врезается в своего же игрока – Никиту Печенкина, поэтому ему и не удается дотянуться до мяча. Но атакующие футболисты «Шинника» участвуют в борьбе с обеих сторон в этой куче-мале, то есть формально все же атакуют вратаря и создают помехи там, где не имеют права этого делать.

Поскольку среди тульских болельщиков сейчас сильны теории заговора – никому в Туле это не нужно, все ставки на хоккей, с нашим стадионом в Премьер-лиге делать нечего и нас туда не пустят, все пропало, гипс снимают, клиент уезжает, согласимся на компромиссном варианте. Если бы такой гол, да еще на последних минутах, забил «Арсенал», его скорее всего правда отменили бы, причем согласно правилам. В наши же ворота засчитали, увы.

Впрочем, все случившееся можно рассматривать и как расплату. Например, за безалаберную игру в дебюте первого тайма, когда Михаил Левашов сотворил два маленьких чуда, среагировав на удары с ближней дистанции. И особенно за то, что в концовке позволили сопернику воспрянуть духом и попытаться отыграться. Лучшая защита – все же нападение, но перевести игру к чужим воротам в ключевой отрезок матча, когда время уже было на исходе, не удалось.

Суть проблемы опять же обрисовал Александр Сторожук.

– Стараемся больше проводит времени в атаке, раскрываемся, и оставляем больше пространства за спиной. Тут нужны быстрые защитники, быстрые центральные защитники, которые могут это компенсировать. Мы в этом чуть недорабатываем. Понятно, что выжимаем из команды всё, что можем. Самоотдача, желание, бойцовские качества – к этому претензий нет. Но в простых ситуациях много теряем мячей. Компенсируем свои недостатки возвратом назад на семьдесят-восемьдесят метров, силы тратим. Хотя могли бы спокойно расставляться на чужой половине и организовывать позиционное нападение. Потом опять на эти же грабли наступаем – ошибаемся в простых ситуациях, бежим назад исправлять. Остаемся в игре за счет функциональной готовности, самоотдачи, дисциплины.

Наверное, если бы это был просто сезон, ничья с «Шинником» не воспринималась так болезненно. Но когда команда лидировала практически с первого тура, и вдруг начала движение вниз, это, конечно, многих расстраивает, а кого-то настораживает. Но в спорте не бывает всё и всегда ровно. Хорошо скакать впереди на лихом коне, когда у тебя всё получается и всё для этого есть. Но когда вот так – с проблемами, ошибками и случайностями ты остаешься в игре – это заслуживает большого уважения. А уж кто там в итоге на каком месте окажется – еще поглядим.