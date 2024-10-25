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«Академия Михайлова» забрала два очка у «Атланта»

«Академия Михайлова» забрала два очка у «Атланта»

24 октября «Академия Михайлова» сыграла на выезде против «Атланта».

На эту игру тренерский штаб туляков внес коррективы в состав: на льду мы увидели Дмитрия Уткина и мощнейшую перестановку в пятерках. Например, «Баунти» разъединили: Яромир Ермаков, Данила Булатов и Матвей Брынцев играли в разных звеньях. В этой встрече капитаном команды был Максим Рябышев, он сменил Матвея Брынцева.

Счёт в матче открыли «михайловцы» на седьмой минуте: Герман Шуленин реализовал большинство. Дважды туляки играли в меньшинстве, но не позволяли сопернику реализовать численное преимущество.

Во втором периоде подопечные Ирека Галявиева перебросали соперника в пять с половиной раз и все не зря: Марат Сабитов забросил шайбу в ворота «Атланта».

Третий период прошел по сценарию тульских парней. «Академия Михайлова» придерживалась плана «забросить по шайбе в каждом периоде». Так, в один из моментов «академики» побежали в контратаку и Кирилл Колыхалов увеличил счёт до 3:0. До конца матча туляки не позволили поразить свои ворота — победа «Академии Михайлова».

Следующий матч тульские парни проведут дома 1 ноября против «Капитана» в 19:00.

Статистика матча. Броски: 47-84, броски в створ: 21-48, голы: 0-3, вбрасывания: 39-24, блокированные броски: 18-17, силовые приемы: 12-10, отборы: 5-3, потери: 16-10, перехваты: 1-2, штраф: 16-18.

Голы матча:
0:1 (бол.) — 06:38 — Герман Шуленин (Евгений Бояркин, Данила Батюков).
0:2 — 27:00 — Марат Сабитов (Данила Бантюков, Герман Шуленин).
0:3 — 45:00 — Кирилл Колыхалов (Михаил Лисенков, Яромир Ермаков).
 

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