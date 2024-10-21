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Тульский «Арсенал» вничью сыграл с ростовской «Чайкой»
Фото Алексея Пирязева

Тульский «Арсенал» вничью сыграл с ростовской «Чайкой»

Матч 15-го тура МЕЛБЕТ Первой лиги состоялся в селе Песчанокопское Ростовской области.

Оружейники вышли на поле следующим составом: Левашов, Семенчук, Волков, Бердников, Попов, Кайнов, Ткачев, Цараев, Раздорских, Липовой, Турищев. 

На 18-й минуте хозяева поля забили первый мяч – -0:1. Ответ не заставил себя долго ждать – через две минуты Турищев метко поразил ворота «Чайки».

Во втором тайме представители обеих команд получили жёлтые карточки: у нас – Турищев, и хозяев – Руденко. На 60-й минуте Сергея Ткачева сменил Ишхан Гелоян. Через минуту ростовчане забили ещё один мяч – 1:2.

Чуть позже Раздорских сменил Малик, а ещё две минуты спустя Попов схлопотал «горчичник». На 78-й минуте Турищев сравнял счёт – 2:2! Спустя четыре минуты жёлтую карточку получил Семенчук.

Арбитр добавил к основному времени пять минут, но счёт не изменился. Боевая ничья!

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вчера, в 20:50 0
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