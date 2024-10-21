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Туляков приглашают поучаствовать в автопробеге в поддержку армии России
Фото: код-жизни.рф

Туляков приглашают поучаствовать в автопробеге в поддержку армии России

Благотворительное мероприятие состоится в День народного единства.

В понедельник, 4 ноября, пройдёт автопробег гуманитарных сил России «Код жизни» к Музейно-храмовому комплексу ВС РФ Минобороны России
в поддержку Вооруженных сил Российской Федерации.

Каждый участник сможет получить памятный именной сертификат, отлично провести время в компании единомышленников, написать пожелания бойцам на флаге автопробега, который организаторы передадут на фронт.

В финальной точке маршрута автомобилистов будет ждать полевая кухня, которая накормит всех желающих отменной солдатской кашей.

Узнать все подробности и зарегистрироваться для участия можно здесь.

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