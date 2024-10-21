Туляков приглашают поучаствовать в автопробеге в поддержку армии России

В понедельник, 4 ноября, пройдёт автопробег гуманитарных сил России «Код жизни» к Музейно-храмовому комплексу ВС РФ Минобороны России
в поддержку Вооруженных сил Российской Федерации.
Каждый участник сможет получить памятный именной сертификат, отлично провести время в компании единомышленников, написать пожелания бойцам на флаге автопробега, который организаторы передадут на фронт.
В финальной точке маршрута автомобилистов будет ждать полевая кухня, которая накормит всех желающих отменной солдатской кашей.
Узнать все подробности и зарегистрироваться для участия можно здесь.