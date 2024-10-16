В Туле стартовал межрегиональный турнир по боксу памяти Романа Жабарова

Фото Федерации бокса Тульской области.

16 октября в Туле в спортивной школе «Металлург» стартовали XVIII межрегиональные соревнования по боксу класса «Б» среди юношей, девушек, юниоров и юниорок, посвящённые памяти известного тульского тренера Романа Яковлевича Жабарова.

Как сообщает региональная Федерация бокса, в течение четырех дней 53 комплекта медалей в шести квалификационных группах разыграют 356 спортсменов из 14 российских регионов.

Победители соревнований определятся в субботу, 19 октября. Расписание можно посмотреть по ссылке.