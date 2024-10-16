В Новомосковске снимают исторический блокбастер Никиты Михалкова «Рождение империи»

Фото со страницы Руслана Бутова в соцсети «ВКонтакте».

Картина освещает ключевой период правления Петра Великого, включая его противостояние с боярами и войну со Швецией за выход к морю.

В Новомосковске на берегу Шатского водохранилища проходят съемки исторического блокбастера «Рождение империи» студии Никиты Михалкова «ТРИТЭ». Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава администрации города Руслан Бутов.

— Несколько гектаров поля задействовано в съемочном процессе, создавая атмосферу тех времен. И это еще не все новости — вскоре поделюсь происходящими событиями, — рассказал Бутов.

Напомним, съемки фильма в Тульской области стартовали в конце июля. Ранее сцены снимали в Алексинском и Заокском районах. Режиссер Андрей Кравчук рассказывал, что 90% кинокартины снимут именно в нашем регионе.

Фильм освещает ключевой период правления Петра Великого, включая его противостояние с боярами и войну со Швецией за выход к морю. В ролях — известные актеры Александр Горбатов, Юлия Пересильд, Милош Бикович, Ксения Утехина, Алексей Гуськов, Виталий Хаев.