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Жителей региона приглашают на Кубок губернатора Тульской области по авиамодельному спорту
Фото из архива Myslo.

Жителей региона приглашают на Кубок губернатора Тульской области по авиамодельному спорту

Участники выявят победителя в классической гонке дронов.

12 октября на тульском велотреке пройдет Кубок губернатора Тульской области по авиамодельному спорту. Об этом сообщает минспорт региона. 

Спортсмены представят Москву, Белгород и Белгородскую область, Северодвинск, Нижний Новгород и Тулу.

Участники выявят победителя в классической гонке дронов (F9U) на трассе формата FAI, состоящей из арочных ворот, флагов и естественных препятствий велотрека.

Площадка велотрека предполагает многоуровневую траекторию полетов и скоростные участки. Правила соревнований позволяют сделать большое количество вылетов, которые завершатся ярким финалом лучших пилотов этого дня.

Мечтаете полетать и продемонстрировать свое мастерство? Регистрируйтесь по ссылке.

Вход для зрителей свободный. Начало соревнований в 11.00.

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