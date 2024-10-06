Погода в Туле 7 октября: дождь и до +23

Фото Алексея Пирязева.

7 октября в Туле будет облачно с прояснением. Днем местами пройдет дождь (по данным сайта Гидрометцентра — 2,5 мм).

Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура по области днем — от +18 до +23 градусов. Атмосферное давление 735-740 мм рт. ст.