Волейбольная «Тулица» стартует в «Кубке легенд»

27 августа в Калининграде волейбольная «Тулица» стартует в турнире «Кубок легенд». Об этом сообщает минспорт Тульской области.
Победу оспорят восемь сильнейших команд по итогам предыдущего чемпионата Суперлиги.
По результатам жеребьевки подопечные Алексея Бабешина попали в группу «Б». Соперниками тульских спортсменок станут «Локомотив» из Калининграда, саратовский «Протон» и «Ленинградка» из Санкт-Петербурга.
Турнир пройдет в три этапа:
- 27–29 августа — I тур (Калининград),
- 6–8 сентября — II тур (Санкт-Петербург),
- 12–13 октября — финал.
Расписание матчей «Тулицы» в рамках первого тура:
27 августа в 17.00
«Ленинградка» — «Тулица»
28 августа в 17.00
«Тулица» — «Протон»
29 августа в 20.00
«Локомотив» — «Тулица»
Трансляция игр — по ссылке.