Волейбольная «Тулица» стартует в «Кубке легенд»

Фото пресс-службы ВК "Тулица".

Первый матч состоится уже сегодня.

27 августа в Калининграде волейбольная «Тулица» стартует в турнире «Кубок легенд». Об этом сообщает минспорт Тульской области.

Победу оспорят восемь сильнейших команд по итогам предыдущего чемпионата Суперлиги.

По результатам жеребьевки подопечные Алексея Бабешина попали в группу «Б». Соперниками тульских спортсменок станут «Локомотив» из Калининграда, саратовский «Протон» и «Ленинградка» из Санкт-Петербурга.

Турнир пройдет в три этапа:

27–29 августа — I тур (Калининград),

6–8 сентября — II тур (Санкт-Петербург),

12–13 октября — финал.

Расписание матчей «Тулицы» в рамках первого тура:

27 августа в 17.00

«Ленинградка» — «Тулица»

28 августа в 17.00

«Тулица» — «Протон»

29 августа в 20.00

«Локомотив» — «Тулица»

Трансляция игр — по ссылке.