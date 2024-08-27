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Волейбольная «Тулица» стартует в «Кубке легенд»
Фото пресс-службы ВК "Тулица".

Волейбольная «Тулица» стартует в «Кубке легенд»

Первый матч состоится уже сегодня.

27 августа в Калининграде волейбольная «Тулица» стартует в турнире «Кубок легенд». Об этом сообщает минспорт Тульской области.

Победу оспорят восемь сильнейших команд по итогам предыдущего чемпионата Суперлиги.

По результатам жеребьевки подопечные Алексея Бабешина попали в группу «Б». Соперниками тульских спортсменок станут «Локомотив» из Калининграда, саратовский «Протон» и «Ленинградка» из Санкт-Петербурга.

Турнир пройдет в три этапа:

  • 27–29 августа — I тур (Калининград),
  • 6–8 сентября — II тур (Санкт-Петербург),
  • 12–13 октября — финал.

Расписание матчей «Тулицы» в рамках первого тура:

27 августа в 17.00
«Ленинградка» — «Тулица»

28 августа в 17.00
«Тулица» — «Протон»

29 августа в 20.00
«Локомотив» — «Тулица»

Трансляция игр — по ссылке.

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