В Туле отремонтируют 15 улиц

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Работы по ремонту дорожного полотна стартовали на ул. Заварной, Вересаева и Пушкинской на участке от ул. Пирогова до ул. Демонстрации.

Ремонт за счет средств, выделенных из регионального дорожного фонда и резервного фонда администрации города Тулы, в этом году проведут на 15 улицах общей протяженностью покрытия 20,4 км.

Дорожное полотно приведут в порядок на Орловском шоссе, ул. Мира, Карла Макса, Вересаева (от ул. Первомайской до Красноармейского проспекта), Путейской, Карпова, Пушкинской (от ул. Пирогова до ул. Демонстрации), Литейной, Тургеневской, Плеханова, Воздухофлотской, Заварной, на подъездной дороге к городскому кладбищу №5, Агеева, Луначарского.

Работы выполняет подрядная организация ООО «ДСК-108».

Протяжённость участка ремонта на ул. Пушкинской составляет 1,4 км. Здесь планируют провести работы по фрезерованию дорожного покрытия, подготовке и выравниванию покрытия, устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, ремонт съездов и примыканий, ремонт люков, смотровых колодцев.