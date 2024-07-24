В Туле и Новомосковске состоится турнир по хоккею «Кубок Ильи Ковальчука»

В соревновании примут участие восемь команд 2008 г. р. Это команды:
- «Динамо Джуниверс» (Минск),
- «АК Барс» (Казань),
- «Спартак» (Москва)
- «Амур» (Хабаровск),
- «Академия Михайлова»,
- «Северсталь» (Череповец),
- «Балашиха» (Москва)
- «МАХ» (Москва).
В первом этапе команды сыграют в своих группах между собой по одному матчу и по итогам группового этапа определятся игровые пары на второй этап.
В финале встретятся победители своих групп. В матче за третье место сойдутся команды, занявшие в группах вторые места. Финал и матч за третье место пройдут в тульском ледовом дворце на домашней арене команд АКМ (ВХЛ) и «Академии Михайлова» (МХЛ).
Матч за пятое место сыграют между собой команды, ставшие третьими в группах. А те, кто займут четвертые места в группах сразятся за итоговое седьмое место. Матчи за пятое и седьмое место пройдут в Новомосковске в ледовом дворце «Юбилейный».
Официальное открытие и церемония закрытия состоятся в Ледовом дворце Тулы, вход свободный. Расписание матчей смотрите ЗДЕСЬ.