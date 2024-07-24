В Туле и Новомосковске состоится турнир по хоккею «Кубок Ильи Ковальчука»

Фото пресс-службы АКМ.

Кубок пройдет с 7 по 10 августа. В церемонии открытия турнира примет участие сам Илья Ковальчук, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира.

В соревновании примут участие восемь команд 2008 г. р. Это команды:

«Динамо Джуниверс» (Минск),

«АК Барс» (Казань),

«Спартак» (Москва)

«Амур» (Хабаровск),

«Академия Михайлова»,

«Северсталь» (Череповец),

«Балашиха» (Москва)

«МАХ» (Москва).

В первом этапе команды сыграют в своих группах между собой по одному матчу и по итогам группового этапа определятся игровые пары на второй этап.

В финале встретятся победители своих групп. В матче за третье место сойдутся команды, занявшие в группах вторые места. Финал и матч за третье место пройдут в тульском ледовом дворце на домашней арене команд АКМ (ВХЛ) и «Академии Михайлова» (МХЛ).

Матч за пятое место сыграют между собой команды, ставшие третьими в группах. А те, кто займут четвертые места в группах сразятся за итоговое седьмое место. Матчи за пятое и седьмое место пройдут в Новомосковске в ледовом дворце «Юбилейный».

Официальное открытие и церемония закрытия состоятся в Ледовом дворце Тулы, вход свободный. Расписание матчей смотрите ЗДЕСЬ.