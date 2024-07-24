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Городские депутаты внесли поправки в Правила благоустройства и Устав Тулы

Городские депутаты внесли поправки в Правила благоустройства и Устав Тулы

Правила скорректировали в связи с активным развитием системы аренды самокатов в Туле.

Речь идет об организации парковок для арендуемых средств индивидуальной мобильности (СИМ): электросамокатов, гироскутеров, сигвеев, моноколес и др. Необходимость внесения поправок вызвана тем, что в настоящее время использование взятых напрокат СИМ влечет за собой ряд неудобств как для жителей, так и для коммунальной техники.

Хаотично брошенные самокаты мешают прохожим, маломобильным гражданам, посадке и высадке пассажиров на остановках, уборке города.

С принятием поправок в Правила благоустройства ситуация изменится. Администрация города Тулы определит специально разрешенные места для стоянки и хранения СИМ, удобные как для пользователей мобильных транспортных средств, так и для коммунальных служб и пешеходов.

Ранее данная тема поднималась на общественных обсуждениях и получила одобрение жителей.

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— Сервис проката в Туле в последнее время набирает популярность. Средства индивидуальной мобильности с одной стороны — удобный и экологичный вид транспорта, позволяющий оперативно передвигаться по городу. С другой — хаотично брошенные самокаты доставляют дискомфорт пешеходам. Создание сети специализированных стоянок позволит четко регламентировать порядок размещения средств индивидуальной мобильности. Таким образом, основная задача, решаемая принятием предлагаемого проекта, — создание комфортной среды для жителей и гостей города при их передвижении и нахождении на территории общего пользования, — пояснила заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Анастасия Дементьева.

Депутаты приняли решение единогласно.

Также депутатам представили проект решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования город Тула». Документ корректируется исходя из нововведений федерального законодательства.

Так, из вопросов местного значения исключаются полномочия по созданию, развитию и обеспечению охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории городского округа.

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В то же время органы местного самоуправления наделяются полномочиями по организации и проведению в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды общественных обсуждений планируемой хозяйственной и иной деятельности на территории городского округа. Соответствующие корректировки нашли отражение в документе.

Кроме того, Устав дополняется нормами о дополнительном основании для досрочного прекращения полномочий старост, депутатов и Главы муниципального образования — приобретение ими статуса иностранного агента.

Согласно требованиям статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», выборные должностные лица местного самоуправления, к которым относится и Глава муниципального образования, могут осуществлять свои полномочия как на постоянной основе, так и на непостоянной основе. Представленным проектом предлагается утвердить указанную альтернативу.

Вносимые изменения в Устав прошли проверку в Управлении Министерства юстиции по Тульской области, прокуратуре города Тулы. Также корректировки были обсуждены на публичных слушаниях 28 июня.

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— Данные поправки необходимо отразить согласно требованиям федерального законодательства, поскольку основной нормативный документ города коррелируется с правовыми нормами, принятыми на уровне государства. Изменения направлены на совершенствование системы местного самоуправления и создадут условия для повышения эффективности деятельности городской власти, — считает заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Евгений Смолянинов.

Принятое решение после государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Тульской области будет опубликовано в установленном порядке.

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Фотограф:
сегодня, в 15:04
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