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В Туле четыре гастарбайтера и полицейские выдавали подпольные гражданства нелегалам

В Туле четыре гастарбайтера и полицейские выдавали подпольные гражданства нелегалам

Уроженцы стран ближней Азии разработали преступную схему. Им помогали полицейские.

В областной столице специалисты регионального ФСБ задержали троих граждан Армении и одного уроженца Азербайджана. Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. 

Следствие установило: с 2021 года по май 2024 года злоумышленники подыскивали желающих получить гражданство РФ. За денежное вознаграждение они предоставляли переселенцам жилье и места трудоустройства для фиктивной постановки на учет. 
 
Также троих из них подозревают в участии в преступном сообществе, организованном должностными лицами органов внутренних дел.

— По договоренности с сотрудниками Управления по вопросам миграции регионального УМВД подозреваемые передавали фиктивные документы в государственное учреждение для дальнейшего оформления гражданства иностранцам, — рассказали в СУ СКР по Тульской области.

Следователи совместно с сотрудниками УФСБ проводят обыски по месту жительства подозреваемых. В ближайшее время мужчин доставят в следственный отдел для допроса и предъявления обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

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