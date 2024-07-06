Тульский «Арсенал» подписал контракты с шестью игроками

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ПФК «Арсенал» подписал контракты с защитниками Алексеем Бердниковым и Никитой Печенкиным. Также стан оружейников пополнили полузащитники Данил Липовой и Олег Дмитриев, нападающие Роман Минаев и Илья Азявин.

Никите Печенкину 27 лет, он родился и вырос на Южном Урале. Защитник успел поиграть за «Челябинск» и астраханский «Волгарь», а последний сезон провел в «Тюмени» и сыграл 32 матча в Первой лиге.

Алексей Бердников - воспитанник ставропольского «Динамо», выступал за «Мордовию», пензенский «Зенит» и астраханский «Волгарь». Последним клубом Алексея стал «Нефтехимик», за который он провёл 88 матчей в Первой лиге.

Первым профессиональным клубом 28-летнего Олега Дмитриева был «Орёл». Затем он уехал в Литву, где играл за клубы «Паланга» и «Атлантас». Летом 2017 года вернулся в Россию и начал играть за калининградскую «Балтику». Кроме того, Олег Дмитриев успел поиграть за «Спартак» (Латвия), «Урожай» и «Факел». Два последних сезона выступал за столичную «Родину», на его счету 41 матч и 4 голевые передачи.

24-летний полузащитник Данил Липовой учился в Академии футбола «Динамо» имени Л. И. Яшина. Он двукратный бронзовый призёр молодёжного первенства РПЛ в составе столичного «Динамо». Также выступал за «Химки», «Оренбург», «Крылья Советов», «Волгарь» и «Нефтехимик».

Роман Минаев

26-летний форвард хорошо знаком тульским болельщикам. За его плечами два сезона в составе оружейников. Роман перешел в тульский клуб из «Уфы», где он за три года провел 66 матчей и забил 8 мячей.

Илья Азявин

23-летний нападающий является воспитанником краснодарской «Кубани». Выступал за клубы: «Урожай», «Волгарь», «Кодру» (Молдавия), «Шинник» и «Челябинск». Прошлый сезон Илья провел «Муроме». По итогам сезона он с 10 мячами он стал лучшим бомбардиром в «Золоте» LEON–Второй лиги А». Всего на его счету 19 мячей за «Муром».

Главный тренер «Арсенала» Александр Сторожук прокомментировал подписание новичков:

- Перед стартом сезона нас покинула группа футболистов, кто-то ушел в другие клубы на повышение, кто-то вернулся из аренды в свои клубы, но уже в другом статусе, и это не может не радовать. Нам вновь предстоит строительство практически новой команды. Хорошо, что все-таки удалось сохранить некоторых ребят.

Что же касается новичков, то мы подписали игроков, исходя из наших возможностей. За кем-то следили по ходу чемпионата, с кем-то знакомились в тренировочном процессе, и уже потом принимали решения. Ребята потихоньку привыкают к нашим требованиям, тренировочному процессу. На все нужно время, его сейчас мало, но нас эта ситуация не пугает. Нужно упорно работать, и тогда результат не заставит ждать.

Для нас трансферная кампания не заканчивается, мы всегда стараемся найти футболистов, которые могли бы нас усилить, но сильно мы уступаем в финансовом плане, многих кого мы хотели, у нас увели наши конкуренты. Надеюсь, что найдем ресурсы, чтобы еще укрепить состав.