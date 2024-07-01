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В Центральном парке прошли соревнования по конкуру «Открытие летнего сезона»
Фото ГУ ТО "Тульские парки".

В Центральном парке прошли соревнования по конкуру «Открытие летнего сезона»

В турнире приняли участие 50 спортсменов.

30 июня в конноспортивном центре Центрального парка Тулы состоялись муниципальные соревнования по конкуру «Открытие летнего сезона». Четыре конных клуба Тульской области представили своих воспитанников. Порядка 50 участников демонстрировали судьям навыки управления лошадью, умение держаться в седле, «взятие» препятствий.

Как сообщает пресс-служба ГУ ТО «Тульские парки», воспитанницы конноспортивного клуба ЦПКиО им. П. П. Белоусова завоевали призовые места сразу на нескольких маршрутах.

На маршруте с преодолением препятствий высотой 40 см «На чистоту и резвость» в тройку лидеров вошли:

В зачёте для детей:

1. Алиса Малыгина (ЦПКиО).
2. Виктория Алёхина (конноспортивный клуб «Новый»).
3. Варвара Липунцова (ЦПКиО).

В общем зачёте:

1. Мария Стрельникова (Конный двор «Максимус»).
2. Валерия Григорьева (ЦПКиО).
3. Мария Титарёва (ЦПКиО).

На маршруте с преодолением препятствий высотой 60 см «На чистоту и резвость» в тройке лидеров:

В зачёте для детей:

1. Ксения Данилова («Конноспортивный клуб „Союз“).
2. Виктория Мартынова («Конный клуб „Стиль“»).
3. Маргарита Деева (ЦПКиО).

В общем зачёте:

1. Виктория Мещерякова (ЦПКиО).
2. Алёна Панкова (ЦПКиО).
3. Алина Новикова (ЦПКиО).

На маршруте с преодолением препятствий высотой 80 см «На чистоту и резвость» в тройку лидеров вошли:

1. Виктория Мещерякова (ЦПКиО).
2. Вероника Бессонова (ЦПКиО).
3. Анна Рыжонкова («Конный клуб „Стиль“»).

Финальный выход на конкурное поле был посвящен «Кавалетти». Препятствия были уложены непосредственно на поле и проходить их необходимо было в определенной последовательности и заданным аллюром.

Здесь тройка призёров среди детей выглядела следующим образом:

В зачёте для детей:

1. Дарья Атрошенко (конный клуб «Стиль»).
2. Мария Минаева (ЦПКиО).
3. Мария Ливенцева (ЦПКиО).

В общем зачёте:

1. Софья Истомина (ЦПКиО).
2. Эмилия Кандемир (конноспортивный клуб «Союз»).
3. Мария Титарёва (ЦПКиО).

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