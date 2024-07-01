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В Туле пройдет книжная гаражка МИФ
Фото предоставлено организаторами книжной ярмарки.

В Туле пройдет книжная гаражка МИФ

Шуршим страницами и разглядываем обложки 6-7 июля!

Что: книжная ярмарка — гаражка издательства МИФ.

Гдепространство «Ликёрка Лофт» (пр. Ленина, 85, корпус 4).

Когда: 6-7 июля, 11.00-20.00.

Возрастное ограничение: 0+.

На гаражке МИФа можно найти всё что душе угодно: литературу по саморазвитию и психологии, корейские манхвы и китайские маньхуа, фэнтези, детективы, романы и прозу Young Adult.

Артбуки, рецепты, добрые и полезные книги для малышей и подростков. А еще — колоды Таро и метафорические карты. И конечно, на гаражке будет много красивых книг с иллюстрациями современных российских художников — Кориандр, ALES, Чаки Чаки, Selcha Uni, Renibet, Антейку, Таня Дюрер, Ana Nagrani, Полины Граф, Djuney9 и не только.

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