В Туле пройдет книжная гаражка МИФ

Фото предоставлено организаторами книжной ярмарки.

Что: книжная ярмарка — гаражка издательства МИФ.

Где: пространство «Ликёрка Лофт» (пр. Ленина, 85, корпус 4).

Когда: 6-7 июля, 11.00-20.00.

Возрастное ограничение: 0+.

На гаражке МИФа можно найти всё что душе угодно: литературу по саморазвитию и психологии, корейские манхвы и китайские маньхуа, фэнтези, детективы, романы и прозу Young Adult.

Артбуки, рецепты, добрые и полезные книги для малышей и подростков. А еще — колоды Таро и метафорические карты. И конечно, на гаражке будет много красивых книг с иллюстрациями современных российских художников — Кориандр, ALES, Чаки Чаки, Selcha Uni, Renibet, Антейку, Таня Дюрер, Ana Nagrani, Полины Граф, Djuney9 и не только.