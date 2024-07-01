В Тульской области составят перечень домов с аварийными дымоходами и плохим асфальтом во дворе

Фото из архива Myslo.

Состояние придомовых территорий и дымоходов стало темой для обсуждения на оперативном совещании правительства Тульской области.

В частности, было отмечено, что УК отказываются капитально ремонтировать аварийные дымоходы. В итоге жители остаются без газа на длительное время. Решить вопрос за счёт Фонда капремонта не всегда получается, особенно в тех случаях, когда МКД собирает средства на спецсчете.

— Возникает некий дисбаланс в решении этого вопроса. Фондом капремонта такие работы не охватываются, — отметил Дмитрий Миляев. — Также много жалоб поступает на лужи во время дождей или при таянии снега, они образуются на месте ям. За счёт программы «Народный бюджет» и «Формирование комфортной городской среды» не все аварийные домовые проезды можно оперативно отремонтировать. Нам надо находить решение.

Врио губернатора поручил министерству ЖКХ совместно с министерством внутренней политики, советом муниципальных образований и старшими по домам составить список крайне нуждающихся в ремонте дымоходов и дворов. На подготовку отводится 10 дней. Предполагается, что на проведение работ направят 100 млн рублей из резервного фонда.