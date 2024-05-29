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Тульские велогонщики завоевали более 30 медалей на международных соревнованиях «Большой приз Тулы»
Фото Алексея Пирязева

Тульские велогонщики завоевали более 30 медалей на международных соревнованиях «Большой приз Тулы»

В Туле завершился первый крупный трековый старт сезона для лидеров российского велоспорта.

В соревнованиях приняли участие 183 спортсмена из 10 регионов страны, Беларуси и Казахстана.

В первые два дня наши спортсмены завоевали 26 медалей. Они отлично выступили в гонках скретч, гонках с выбыванием, командном спринте, в гонке по очкам и спринте. 

В третий день спортсмены разыграли награды в кейрине и мэдисоне. Кейрин – разновидность велотрековых гонок, где финальному спринту предшествуют несколько кругов с установленной скоростью. Мэдисон – один из видов командных велотрековых гонок на выносливость.

Так, в мужском кейрине серебряную и бронзовую медали завоевали Александр Дубченко и Дмитрий Нестеров.

Среди юниоров и юниорок в этом виде программы золотые награды у Никиты Быковского и Екатерины Евлановой.

В женском мэдисоне золото у Марии Ростовцевой и Марии Авериной, а бронза – у Анны Изотовой с Дианой Климовой. Среди мужчин в этом виде программы первое место заняли тульские гонщики Сергей Ростовцев и Савва Новиков, а третье – Николай Почерняев и Мирослав Суятин.

Среди юниоров в мэдисоне золото у тульского гонщика Дмитрия Гербут с Иваном Бортник (Москва), а серебро – у Антона Быкова и Григория Сидорова.

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сегодня, в 17:06 +1
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