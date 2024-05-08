Первенство Тулы по флорболу выиграли 18 команд

Фото предоставлено администрацией Тулы.

7 мая в физкультурно-оздоровительном комплексе «Оружейник» завершилось первенство города Тулы по флорболу. Флорбол — спортивная командная игра, проходящая в закрытом помещении с использованием клюшек и легкого пластикового мяча.



В соревнованиях приняли участие 180 школьных команд города из трех возрастных групп: 2009 — 2010, 2011 — 2012 и 2013–2014 годов рождения. 18 из них заняли первые и призовые места.



Малый кубок

2009–2010 гг. р.

1-е место — «Лига спорта», Центр образования № 50;

2-е место — «Чемпион», Центр образования № 11;

3-е место — «Чемпион — 3», Центр образования № 36.

2011–2012 гг. р.

1-е место — «Рекорд — 2», Центр образования № 31;

2-е место — «Тонус — 1», Центр образования № 40;

3-е место — «Олимпионики — 5», Центр образования № 7.

2013–2014 гг. р.

1-е место — «Надежда», Центр образования № 32;

2-е место — «Олимпиец — 1», Центр образования № 27;

3-е место — «Быстрее, выше, сильнее — 4», Центр образования № 33.

Большой кубок

2009–2010 гг. р.

1-е место — «Олимпиец», Центр образования № 27;

2-е место — «Олимпионики — 2», Центр образования № 7;

3-е место — «Лидер», Центр образования № 25.

2011–2012 гг. р.

1-е место — «Олимпионики — 2», Центр образования № 7;

2-е место — «Тульские ребята — 2», Центр образования № 14;

3-е место — Центр образования № 12.

2013–2014 гг. р.

1-е место — «Даешь молодежь», Центр образования № 39, к. 1.;

2-е место — «Рекорд — 1» Центр образования № 31;

3-е место — «Лидер — 2», Центр образования № 8.

Ребятам вручили кубки и медали, а также ценные призы: роликовые коньки, рюкзаки, клюшки, краги и шлемы. 13 мая лучшие 8 команд от каждой возрастной группы из Тулы и Новомосковска, в котором тоже прошли городские соревнования, будут состязаться в первенстве Тульской области по флорболу.