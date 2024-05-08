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В Кимовском районе сгорел дом: в огне погиб мужчина
Фото ГУ МЧС по Тульской области.

В Кимовском районе сгорел дом: в огне погиб мужчина

Сообщение о происшествии поступило 8 мая в 4.46.

Загорелся частный дом в деревне Урусово. На место незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-55 и один пожарный расчет ПСЧ-30.

Огонь ликвидировали девять специалистов и три единицы спецтехники регионального МЧС. В результате происшествия дом выгорел изнутри, частично сгорела и обрушилась кровля. Огонь полностью уничтожил баню.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, в пожаре погиб 58-летний мужчина.

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Причину пожара предстоит установить дознавателям спасательного ведомства. 

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ГУ МЧС России по Тульской областиУрусовоКимовский район

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