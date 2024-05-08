В Кимовском районе сгорел дом: в огне погиб мужчина

Загорелся частный дом в деревне Урусово. На место незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-55 и один пожарный расчет ПСЧ-30.
Огонь ликвидировали девять специалистов и три единицы спецтехники регионального МЧС. В результате происшествия дом выгорел изнутри, частично сгорела и обрушилась кровля. Огонь полностью уничтожил баню.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, в пожаре погиб 58-летний мужчина.
Причину пожара предстоит установить дознавателям спасательного ведомства.